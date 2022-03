Perché tutti parlano del video di Belen e Stefano De Martino sotto le coperte?

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé: che si tratti delle sue apparizioni in tv o delle sue relazioni sentimentali, la showgirl argentina è sempre sulla bocca di tutti. In particolare, ad attirare l’attenzione degli appassionati del chiacchiericcio in rosa e dei suoi fan è stato un video apparso tra le sue storie di Instagram.

La Rodriguez ha infatti condiviso un breve filmato – sparito dopo ventiquattr’ore come vuole la regola del social network – in cui appariva anche Stefano De Martino. Tra i due sembra essere tornata la complicità di una volta, visto che si sono mostrati sotto le coperte insieme.

Belen e Stefano De Martino, la prova del ritorno di fiamma

Il video ha comprensibilmente fatto il giro del web, dato che si tratta (dell’ennesima) prova del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. E si sa che quando si parla della showgirl argentina l’attenzione è altissima.

La Rodriguez ha pubblicato proprio nelle scorse ore un video in cui appare sotto le coperte con De Martino, mentre fa un eloquente segno di “v” per vittoria. La riappacificazione tra i due, se ci fosse bisogno di ulteriori conferme, appare ormai chiara. La coppia ha deciso ufficialmente di darsi un’altra possibilità: la showgirl e l’ex ballerino di Amici hanno appena trascorso un weekend sulla neve a Courmayeur, per un servizio fotografico.

L’impegno di lavoro sembra però essere stato il pretesto perfetto per una fuga romantica per i due che finalmente si stanno ritrovando. A testimonianza del riavvicinamento le foto di Chi, in cui i due appaiono vicini, tra abbracci, coccole e gesti di complicità. I bambini poi erano lontani: durante il fine settimana Santiago è rimasto con la nonna Veronica, mentre Luna Marì era con il papà Antonino.

Le storie di Belen delle scorse ore hanno solo confermato che il loro amore evidentemente non si è mai spento, anche se i due hanno cercato (senza troppo impegno, c’è da dire) di tenere le questioni sentimentali lontano dai riflettori. La Rodriguez e De Martino hanno sempre mantenuto i rapporti per Santiago; ma è evidente che dopo la rottura con Antonino Spinalbese la showgirl ha trovato sostegno nell’ex marito, finendo per riscoprire quel sentimento che non si era mai sopito del tutto.

Belen, i segnali del riavvicinamento con Stefano

Né Belen né De Martino, almeno fino ad ora, hanno confermato il ritorno di fiamma, ma è chiaro che ormai i due sono di nuovo una coppia. Il video pubblicato dalla Rodriguez – e di cui parlano tutti – è solo l’ultimo degli indizi seminati dalla showgirl.

Prima di essere paparazzati a Courmayeur, sia Belen che Stefano avevano pubblicato sui rispettivi profili Instagram foto che lasciavano intuire che si trovassero insieme. A confermare il sospetto dei fan sono stati poi gli anelli che la showgirl ha ricominciato a portare al dito, quello di fidanzamento e la fede nuziale. La bella argentina li mostrati senza remore nelle storie di Instagram: il dettaglio aveva fatto emozionare i fan, che hanno immediatamente compreso che la coppia ha intenzioni serie. Adesso non resta che aspettare: speriamo che questa sia la volta giusta per Belen.