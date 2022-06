Stefano De Martino con la fede al concerto di D’Alessio: la promessa d’amore a Belen

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Mantenere le promesse è un atto d’amore. Lo sa bene Stefano De Martino, che ha iniziato a mostrare la fede nuziale anche in pubblico, dopo averla indossata in alcune occasioni: nelle sue storie Instagram, infatti, lo avevamo intravisto con l’anello al dito. Ma questa volta non è solo un gesto simbolico, da riservare all’intimità dei momenti trascorsi insieme. In diretta, dal concerto di Gigi D’Alessio trasmesso su Rai 1, De Martino ha voluto in qualche modo ufficializzare come sta procedendo la sua relazione con la Rodriguez.

Stefano De Martino al concerto di Gigi D’Alessio

In occasione del concerto Uno come te – Trent’anni insieme di Gigi D’Alessio, in cui l’artista ha avuto modo di celebrare gli anni della sua carriera, non poteva proprio mancare Stefano De Martino. Tanti gli ospiti presenti, come Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Vanessa Incontrada. Una serata all’insegna della musica e della celebrazione, ma anche dell’amicizia: del resto, Stefano è un grande fan di Gigi, ma non solo.

Oltre a essere un grande ammiratore della sua musica, De Martino è anche un amico di D’Alessio: nel 2014, Belen e Anna Tatangelo, che ai tempi stava ancora con Gigi, erano grandi amiche e organizzavano spesso cene e momenti insieme. Naturalmente, su quel palco Stefano non poteva proprio mancare: sostenitore dell’artista napoletano e delle sue canzoni, il legame con Napoli è speciale.

Ma a colpire maggiormente non è stata la presenza di Stefano al concerto di Gigi, che potremmo definire quasi scontata. Quel che ha davvero incuriosito è stata la fede al dito: quella dolce promessa d’amore fatta a Belen che ormai è ufficiale. E così, tra note, musica e felicità, abbiamo ancora una volta la certezza che la coppia fa sul serio: l’anello significa che si sentono ancora marito e moglie, nonostante gli anni di lontananza.

La fede è una promessa d’amore per Belen Rodriguez

In occasione di un’intervista, De Martino ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la Rodriguez. Dopo tante voci sul ritorno di fiamma, indiscrezioni e scatti “rubati” dai paparazzi, finalmente abbiamo scoperto la verità: sì, Stefano e Belen hanno scelto di riprovarci, ancora una volta. Il loro ritorno di fiamma, sì, ci ha fatto sognare: è la prova che quando l’amore è vero, in qualche modo trova la strada per tornare a casa.

Indubbiamente, aver mostrato anche la fede in pubblico, durante un’occasione lavorativa, significa molto. Nel corso delle ultime settimane, il conduttore ha voluto sancire il suo ritorno con Belen, indossando nuovamente l’anello. Le seconde nozze, lo sappiamo già, non ci saranno, almeno per il momento, perché tutto è possibile e ogni cosa può cambiare.

Ma Stefano non è l’unico ad avere la fede: anche la Rodriguez ha voluto rimetterla al dito, e persino già dal mese di marzo. Una promessa d’amore mantenuta, che con il tempo si sta rinnovando, di giorno in giorno, e che sta consolidando il loro amore come non mai. Non è solo un ritorno di fiamma: è il giuramento di tornare ad amarsi e di essere sempre l’uno al fianco dell’altra, come una famiglia.