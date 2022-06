Stefano De Martino sul matrimonio con Belen: “Lo rifarei”

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un emozionante e romanticissimo ritorno di fiamma, che ha fatto sognare migliaia di fan. Da qualche giorno, tuttavia, hanno ripreso a circolare rumor che parlano di una presunta crisi tra i due. Scegliendo la via del silenzio (almeno per quanto riguarda le voci indiscrete), il conduttore si è invece aperto ad una tenera confessione che tira in ballo il matrimonio con la bella showgirl argentina.

Stefano De Martino, il matrimonio con Belen

Da ballerino di Amici a conduttore, per poi passare ad indossare i panni dell’attore: Stefano De Martino ha una carriera strepitosa alle spalle e un futuro molto promettente davanti agli occhi. Proprio di recente, si è dedicato per la prima volta alla recitazione nel film Il giorno più bello, una commedia romantica al cinema in questi giorni. Interpretando un giovane innamorato in procinto di sposare la sua bella (il cui ruolo è stato affidato alla bravissima Fiammetta Cicogna), De Martino ha avuto modo di rivivere le emozioni già provate anni fa, quando era convolato a nozze con Belen.

Parlando del suo ultimo impegno in un’intervista a Vanity Fair, Stefano ha rivelato: “Il matrimonio è un ottimo spunto per costruire una commedia. Intorno agli sposi vivono tante altre storie: quelle delle loro famiglie, degli amici, di chi si occupa dell’organizzazione che qui ne combineranno di tutti i colori”. E dopo aver concesso ai lettori qualche piccola anticipazione sul film, l’attore si è lasciato andare ad una confessione davvero dolcissima: “I matrimoni sono più noiosi che divertenti. Il mio lo rifarei, però quando mi invitano fortunatamente sono quasi sempre impegnato”.

Insomma, il pensiero è volato subito al bellissimo giorno che Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno vissuto l’uno accanto all’altra, nel lontano 2013. Innamoratissimi, all’epoca avevano organizzato delle nozze da sogno. Purtroppo, la loro unione si è sciolta appena due anni dopo, con una separazione che aveva lasciato molta amarezza nei tantissimi fan della coppia. Ma l’amore è strano, e De Martino lo sa bene: ad un primo ritorno di fiamma, conclusosi in maniera inaspettata, ha fatto seguito un secondo riavvicinamento che, a quanto pare, starebbe andando a gonfie vele.

Belen e Stefano, le voci sulla crisi

In realtà, secondo alcune indiscrezioni i due innamorati starebbero affrontando una dura crisi. Un indizio in tal senso è arrivato dalle tante foto social pubblicate in occasione della festa di compleanno di Adelaide, la giovane sorella di Stefano: nessuna traccia di Belen, cosa che ha fatto sospettare i più attenti. Nelle ore scorse, però, sia De Martino che la showgirl argentina hanno condiviso alcuni scatti su Instagram che non sono passati inosservati. Il soggetto delle foto? Un banale piatto di pasta, che però cela molto di più.

Si tratta infatti dello stesso piatto di pasta presente sia sulla tavola di Belen che su quella di Stefano. Segno che la loro è stata una cena di coppia, alla quale era presente anche Santiago. Un ritorno in famiglia, insomma: tra i due regna l’armonia e, sebbene non sembrino intenzionati a rendere pubblico il loro amore, ormai non lo nascondono nemmeno più. Ma di nozze, a quanto pare, non se ne parlerebbe proprio. “Di matrimonio ne ho fatto uno, e per come si è svolto basta e avanza per altre due o tre vite” – aveva recentemente affermato il conduttore partenopeo.