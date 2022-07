Belen e Stefano De Martino, fuga romantica in barca (e cedono al bacio su Instagram)

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sicuramente il tira e molla romantico più chiacchierato degli ultimi anni, e la coppia, tornata insieme, cerca di preservare più che possibile la propria intimità. I due conduttori hanno imparato dagli errori del passato, e tengono lontano questo amore dai riflettori. Eppure, durante una fuga romantica in barca, la coppia cede a un bacio su Instagram, diventato subito virale.

Belen e Stefano non si nascondono più: il bacio in barca

I tanti fan della coppia, finalmente tornata insieme, hanno continuato a seguire l’evolversi di questa rappacificazione cercando di captare ogni minimo segnale, ogni accenno, nelle interviste e sui social, rispettando la loro privacy. Questa, infatti, è stata la parola d’ordine di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme dopo la fine della relazione tra la conduttrice e Antonino Spinalbese, papà di Luna Marì.

O almeno fino ad oggi, quando i due hanno finalmente postato la foto di un bacio nelle storie di Instagram. Belen e Stefano non si nascondono più, sono sempre convinti nel voler tenere il loro amore più che possibile lontano dai riflettori, ma si godono anche dei momenti di leggerezza sui loro canali social.

Perché l’amore è soprattutto questo, splendidi gesti romantici, come la fuga in barca nel mare di Ponza. Una barca che parla di loro, partendo dal nome, Santiago, quello del loro bambino, fino a quei video e quegli scatti mostrati sui social, quelli di una coppia come tante, che si ama, ma che ha quasi paura di mostrarlo, dopo aver superato tanti momenti di crisi. Questo bacio però, sancisce una rinascita, bella, e che fan ben sperare.

Una storia d’amore con il lieto fine

Sono passati 10 anni da quando, nel 2012, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si sono incontrati e innamorati negli studi di Amici di Maria De Filippi. La storia all’inizio creò un clamore negativo: il ballerino era stato legato sentimentalmente per due anni a Emma Marrone, conosciuta proprio tra i banchi della scuola di Canale 5, e per molti la modella argentina era il motivo di questa inaspettata rottura.

Superate le maldicenze, solo un anno dopo, nel 2013, la coppia si è sposata, e nello stesso anno è nato Santiago. La storia tra Stefan e Belen ha fatto sognare e ha riempito pagine e pagine di rotocalchi, tra alti e bassi, fino al 2015, quando i due hanno annunciato la separazione. La coppia più amata della tv si stava dicendo addio, ma è stato chiaro fin da subito che quella non sarebbe stata la fine.

Il primo ritorno di fiamma è avvenuto nel 2019: si parlava di nuove nozze e un secondo figlio, ma nel maggio 2020 Belen ha annunciato la rottura, attraverso un lungo video pubblicato sui social. Si era parlato di un tradimento da parte di De Martino, visto che la conduttrice parlava di responsabilità non sue alla base di questa crisi.

La storia sembrava definitivamente chiusa, la seconda possibilità era stata bruciata, e Belen stava per diventare mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

Anche questa relazione però è naufragata in fretta, ed è stato allora che i due ex storici si sono riavvicinati, prima come amici e per il bene di Santiago, e poi come una vera e propria coppia.

Che cosa li aspetta ora? Stefano vorrebbe un altro figlio, non lo ha mai nascosto, ma la coppia ha deciso di vivere con serenità un giorno dopo l’altro, senza più fare progetti a lunghissimo termine.