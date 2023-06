Belen e Cecilia Rodriguez insieme in un reality show: tutti i dettagli

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di vedere le sorelle Rodriguez insieme in un reality show. E, a dirla tutta, non vediamo l’ora di assistere ai nuovi episodi di Celebrity Hunted, reality show giunto alla sua quarta edizione. Un prodotto che ha convinto il grande pubblico, soprattutto per un motivo ben preciso: la “forza” è nel cast. Così, se con la terza edizione ci siamo innamorate della grande potenza di Luca Argentero e Cristina Marino, nella quarta, invece, abbiamo l’opportunità di vedere – per la prima volta – insieme Belen e Cecilia Rodriguez.

Belen e Cecilia Rodriguez insieme in Celebrity Hunted 4

Un debutto in piena regola, quello di Belen e Cecilia Rodriguez, per la prima volta insieme in un reality show. Ambedue, del resto, sono state all’Isola dei Famosi, ma non nella stessa edizione. Il legame tra le sorelle è sempre stato piuttosto forte, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Come non menzionare, infatti, la collaborazione per il brand Me Fui, dove hanno dimostrato che, sì, si può lavorare con i parenti senza troppi screzi o problemi.

Adesso, però, è il turno di un reality show, i cui meccanismi – lo sappiamo bene – mettono sempre a dura prova il cast. Celebrity Hunted, del resto, è uno dei prodotti di punta di Amazon Prime Video, e la quarta stagione dovrebbe arrivare nel 2024. La “caccia all’uomo” è iniziata, come confermato anche da Deianira Marzano su Instagram: un’utente, infatti, ha inoltrato delle foto di Belen e Cecilia con delle parrucche. Non si sono potute prestare a un selfie (ovviamente, visto il reality show in corso).

Per Belen Rodriguez, ovviamente, parliamo di un “ritorno al passato”. Prima showgirl, oggi conduttrice affermatissima, al timone di una delle trasmissioni più complesse di Mediaset, ovvero Le Iene. Nonostante l’addio di Teo Mammucari alla conduzione del programma, la Rodriguez non ha perso lo smalto ed è riuscita nell’impresa di portare a casa il risultato, ben oltre le aspettative di tutti.

Il cast di Celebrity Hunted 4: tutti i dettagli

La terza edizione di Celebrity Hunted è stata vinta da Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Adesso, però, è tempo di dare spazio al nuovo cast. A svelare i protagonisti della nuova edizione è stato TV Sorrisi e Canzoni. E, sì, possiamo davvero aspettarci un reality show “bomba”, dal momento in cui, oltre alle sorelle più seguite della televisione, ci sono Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Ernia e Guè, Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina. Sono loro a essere i “ricercati” della quarta edizione, che già si preannuncia un successo.

Il format è sempre lo stesso: non sono stati previsti grossi cambiamenti per la quarta edizione. Per due settimane, dunque, i vip “fuggiranno” per l’Italia, con un kit di sopravvivenza e un po’ di soldi. Al momento non c’è ancora una data ufficiale di uscita, ma si parla in ogni caso del 2024, sempre sulla piattaforma streaming di Amazon, ovvero Prime Video. Sì, lo abbiamo detto: non vediamo proprio l’ora di assistere ai nuovi episodi, visto il cast a dir poco “bomba”.