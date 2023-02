“Le Iene”, Belen Rodriguez scherza sull’assenza di Mammucari: “Solo così diventa buono”

Fonte: IPA Belen Rodriguez domina Le Iene

Belen Rodriguez è la regina di casa indiscussa a Le Iene, specie dopo l’addio inaspettato di Teo Mammucari. Anche sfidando il Festival di Sanremo 2023, la conduttrice non ha perso un colpo, e ha mantenuto saldo il timone dello show di Italia 1. E non è mancata una battuta tagliente sull’assenza del comico che, dopo la discussione con l’autore e l’ideatore del programma, Davide Parenti, ha preso la decisione di non tornare più. Mammucari è fuori dal programma e, al suo posto, è salito di grado Max Angioni, nuova spalla di Belen.

Belen scherza su Mammucari (e lo saluta a modo suo)

Non sarebbe lo stesso programma se non si facesse della sana ironia, e così, Belen Rodriguez stessa, dopo il clima acceso degli ultimi giorni, ha scherzato su Teo Mammucari in sua assenza. La showgirl, chiacchierando con l’ospite della puntata di questa sera, Fabio Rovazzi, si è divertita a salutare, a modo suo, l’ex co-conduttore de Le Iene. Infatti, all’invito del cantante di andare a bere alla fine della puntata, la bella conduttrice ha risposto: “Dopo quattro calici Teo Mammucari diventa buono”.

Colto di sorpresa, lo stesso Rovazzi ha chiesto se le cose fossero così terribili, e Belen, con la sua solita simpatia, ha ribadito che si trattava solo di una battuta: “Ma scherzo, anzi colgo l’occasione per salutarlo e mandargli un bacio”.

Sarà, ma ci è sembrato quasi che la Rodriguez si sia tolta un sassolino dalla scarpa, dopo l’abbandono del suo co-conduttore a pochi minuti dalla messa in onda, due settimane fa. E, in una puntata così difficile, quella del duello contro il Festival di Sanremo, Belen, fasciata in un mini dress firmato Magda Butrym, ha giocato tutte le sue carte, affiancata da Max Angioni, promosso dopo l’abbandono di Teo.

Le Iene e i sospetti riferimenti a Chiara Ferragni e Fedez

Chissà se, uno dei servizi di punta della serata, non era anch’esso una frecciatina, questa volta rivolta a Chiara Ferragni: “Le influencer non lavorano“, e così Sophie Codegoni e altre dive del web, sono state sottoposte a una giornata di duro lavoro con la raccolta delle olive. Il risultato? Disastroso, e la tempistica è risultata sospetta.

Ma se questa è stata una coincidenza, di certo non lo è stato l’attacco frontale a Fedez, con il discorso del campione di karate Luigi Busà, che nei giorni scorsi aveva risposto alle dichiarazioni del cantante, che aveva definito questa disciplina inutile.

“Il karate mi ha salvato la vita” racconta con il sorriso Busà che, con parole dirette ma piene di positività, ha spiegato l’importanza di questo sport sul palco de Le Iene questa sera. “A scuola venivo scartato, umiliato, ma il karate mi ha dato uno spazio sicuro per sfogarmi”.

La confessione di Belen: “Preferisco il lavoro di squadra”

In una nuova intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Belen è tornata a parlare dell’addio di Teo Mammucari a Le Iene. La conduttrice non ha nascosto di aver provato un senso di smarrimento dopo l’accaduto.

“Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore”. Da tre puntate lo show è stato rimodellato sulla figura di Belen e su quella delle varie spalle che l’affiancano.

La showgirl ha dichiarato, infatti, di preferire il lavoro di squadra, e di non voler condurre da sola: “Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile”.

Nessuna parola di astio o negativa verso Teo Mammucari, anzi, sempre un caloroso saluto. Tra i due non c’è stato nessun contrasto, come qualcuno aveva ipotizzato inizialmente: la decisione del conduttore è dipesa interamente dalla discussione con l’autore Davide Parenti, per un servizio, mai andato in onda, girato pochi giorni prima proprio dallo stesso Mammucari. Non lo rivedremo presto, questo è certo, anche perché, come ribadito dai vertici Mediaset, Teo non ha nessun contratto di esclusiva.