Belen compie 39 anni e sparisce da Instagram: le parole di mamma Veronica Cozzani

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

20 settembre. Una data importantissima per Belen Rodriguez, che compie gli anni – 39 – ma decide di festeggiare lontana dal clamore dei social. Non è stato un periodo facile per lei, che ha visto sgretolarsi ancora una volta il suo matrimonio con Stefano De Martino, oltre ad aver lasciato la tv per dedicarsi ad altri progetti. È dimagrita 7 kg, come lei stessa ha dichiarato, e per il suo compleanno ha scelto di prendersi un momento di pausa. A non lasciarla mai sola è però la mamma, Veronica Cozzani, presente nella sua vita e in quella dei suoi figli Santiago e Luna Marì. È stata lei, infatti, a farle gli auguri per prima.

La scelta di Belen per il suo compleanno

Lontana da tutti, lontana da tutto. Il 20 settembre, oltre a essere il giorno del suo compleanno, è anche quello in cui ha sposato il suo ex Stefano De Martino. Un bilancio pesantissimo, considerati gli ultimi mesi, che grava sulla mente di Belen Rodriguez ormai stanca di dover sempre rispondere delle sue azioni. E così, per i suoi 39 anni, ha deciso di prendere con sé il suo fidanzato Elio Lorenzoni e di scappare via per godersi una giornata tutta per sé.

Non è di certo una novità. La showgirl argentina è infatti solita ritagliarsi dei momenti di pausa dai social, più o meno lunghi, per prendersi cura dei suoi cari e di se stessa. Era successo anche quando, con la piccola Luna Marì, si sono ammalate per un’influenza molto pesante. Oltre alla debolezza dovuta al virus, Belen aveva preferito dedicare tutto il suo tempo alla bambina ed è tornata quando entrambe si sono riprese dai sintomi più critici.

L’estate 2023 è stata invece ricca di stories, nelle quali ha raccontato la sua estate diversa e lontana da Stefano De Martino. Si è persino lasciata andare a un video in cui mostrava dei cervi con delle corna lunghissime, lasciando intendere che – alla base della rottura – ci fosse stato un tradimento. Dopotutto era quello che sosteneva Fabrizio Corona, il quale ha inoltre rivelato che il loro matrimonio sarebbe finito sei mesi prima degli indizi.

Gli auguri di Veronica Cozzani

Nonostante i continui guai con l’amore, e le cocenti delusioni, Belen Rodriguez è sostenuta da un punto fermo della sua vita: la mamma Veronica Cozzani. È stata lei la prima a farle gli auguri, attraverso un post tenerissimo in cui vediamo una Maria Belen bambina, felice di festeggiare il suo giorno speciale: “E il tempo passa… E sono arrivati ​​i 39… Incredibile! Buon compleanno figlia del mio cuore!”.

Lei è davvero sempre al suo fianco, oltre a essere una nonna molto presente per Santiago e Luna Marì. È pronta a sostenerla e, nei momenti più complicati, è stata perfino capace di scagliarsi contro gli hater per difenderla da commenti e parole ingiuriose. Per Veronica Cozzani, la famiglia è tutto. Mamma di Belen ma anche di Cecilia e Jeremias, è legata al marito Gustavo fin da quando era giovanissima. E, in occasione del 39° compleanno della sua bambina, non poteva di certo mancare.