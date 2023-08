Belen, la mamma Veronica Cozzani contro Stefano De Martino

Fonte: IPA Bikini e costumi vip: i più belli di agosto

Estate caldissima per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, finiti ancora al centro del gossip per l’ultima rottura del loro matrimonio. I due non sono più una coppia e, sempre più insistentemente, si parla di tradimento (da parte di lui). Ora, a distanza di qualche settimana, arriva l’intervento della mamma della showgirl, Veronica Cozzani, che sembra sciogliere alcuni dubbi su come sia andata veramente tra di loro. E sì, l’ipotesi tradimento avanza sempre di più.

Belen, la frecciata di Veronica Cozzani a Stefano De Martino

Parole indirette, certo, ma che sembrano essere rivolte proprio a Stefano De Martino. L’indizio arriva direttamente dai canali social della mamma di Belen Rodriguez che, nelle sue stories, condivide l’ultimo libro che sta leggendo. Il titolo sembra non lasciare dubbi ed è di facile interpretazione: “ll mio mare – La storia del mio incontro con un narcisista”. Un riferimento al suo ex genero? Forse, sta di fatto che quando si tratta di schierarsi dalla parte di sua figlia, Veronica Cozzani non si tira indietro.

Solo qualche giorno prima, aveva condiviso una foto delle sue ragazze, tra cui compare anche Deborah Togni – fidanzata del figlio Jeremias – e tutte con la mascherina a coprire il volto. Lo scatto risale probabilmente al periodo della pandemia, ma è la descrizione che l’accompagna ad attirare l’attenzione: “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne! Vi voglio tanto bene!”.

L’ombra del tradimento dietro la rottura con Stefano De Martino

A far circolare le prime voci era stato Fabrizio Corona, convinto che Stefano De Martino abbia tradito Belen, ma da parte dei diretti interessati non sono mai arrivate conferme. Fino a che lei non ha scelto una maniera del tutto originale per insinuare il dubbio, pubblicando un video dall’Isola di Albarella in cui si riprendevano dei cervi bellissimi con tante, tantissime corna. Difficile non far correre il pensiero al momento che sta vivendo Belen, fuori da Mediaset e oggi concentrata su altri progetti e sulla sua famiglia.

Dal canto suo, Stefano De Martino sta procedendo con la sua vita e non si è dato in pasto ai gossip. Attende ora di tornare in televisione, nonostante la cancellazione di Stasera tutto è possibile contestata anche da Francesco Paolantoni, e ha trascorso molto tempo in compagnia di suo figlio Santiago. L’amore per il suo bambino è lo stesso che lo lega ancora a Belen, con la quale ha provato a ricostruire la famiglia dopo diversi tentativi naufragati.

Lei sta provando a voltare pagina con Elio Lorenzoni, che pare sia solo un amico, ma c’è anche lui all’isola di Albarella con il resto della famiglia. Di certo, Belen non sarà alla guida di Tu Sì Que Vales a settembre. Pare infatti che lei stessa abbia rifiutato la conduzione, per dedicarsi ad altro, ma non ha lasciato Mediaset senza ringraziare tutti e in particolare Maria De Filippi, che ha sempre creduto moltissimo in lei. Il suo posto non sarà coperto da un’altra figura, mentre il posto di Teo Mammucari è destinato a Luciana Littizzetto, già sul Nove con la nuova edizione di Che tempo che fa.