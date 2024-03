Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha radicalmente cambiato look. La celebre showgirl argentina, da un po’ lontano dal mondo televisivo (dall’addio a Le Iene), ha di colpo pubblicato un breve video che ha colto alla sprovvista tutti i suoi fan. Per quanto loro siano abituati ai suoi continui cambiamenti, il fatto che abbia deciso di rinunciare ai suoi amati capelli lunghi è stata una sorpresa per tutti. Al di là della colorazione, mutata nel corso degli anni, non aveva mai fatto ricorso a un intervento così drastico. Ha però scelto di darci un taglio, con tanti che hanno visto in tutto ciò l’inizio di un nuovo percorso di vita, come in un film.

Nuovo look di Belen

Il mondo del gossip continua a interessarsi enormemente a Belen Rodriguez, anche se al momento l’argentina non rappresenta il focus degli ultimi aggiornamenti. Si parla molto di più del fragile equilibrio tra Chiara Ferragni e Fedez, ad esempio, con scatti dei loro figli di spalle e possibili diffide in atto.

Molto commentata, però, la fine della storia (lampo) con l’imprenditore Elio Lorenzoni. L’amicizia storica si era tramutata in qualcosa di più, ma non è durato. Subito è stato posto, ipoteticamente, un nuovo uomo al fianco della showgirl e conduttrice argentina. Lei stessa ha però precisato come suo figlio sia, ad oggi, l’uomo della sua vita.

Sta dedicando del tempo a sé, per ritrovarsi, riequilibrarsi e magari guardare al prossimo progetto interessante per la sua carriera. Non è ferma, sia chiaro. È un’imprenditrice a tutto tondo e sa come curarsi e gestirsi per restare in attività. Semplicemente per ora la televisione è un po’ in pausa.

Questo cambio look, però, lasciare presagire qualcosa. Si sta prendendo cura di sé sotto l’aspetto fisico e mentale, e ora ecco un salto in poltrona, per affidarsi a mani esperte, e dire addio alla lunga chioma, e forse anche al passato.

La verità del post

Il post pubblicato su Instagram da Belen Rodriguez ha lasciato tutti di sasso. Si sprecano i commenti in cui si parla di un taglio col passato, ovvero con Stefano De Martino. Lei intanto ha aggiunto come post soltanto tre parole: “Chiamami come vuoi”.

Dai capelli lunghi e folti si è passati a un caschetto. Dal colore castano, alquanto chiaro, si è optato per un tono decisamente più scuro. A corredo di tutto ciò una bella frangetta, che qualcuno ha paragonato a quella sfoggiata da Annalisa nel videoclip della sua hit Mon Amour.

Il breve filmato postato si conclude, poi, con un occhiolino ai follower. Il tutto con in sottofondo Back in Black degli AC/DC. Qualcuno, però, oltre a commentare stupito, ha anche sollevato un dubbio.

Saranno i suoi veri capelli? È stata la stessa Belen a svelare il mistero, entrando nella sezione commenti e confermando il fatto che si tratti di una parrucca. La conduttrice ora sa che anche così sarebbe molto apprezzata. Resta però da chiedersi che progetto ci sia all’orizzonte, se un semplice shooting o qualcosa di diverso.