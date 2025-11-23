Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Un’altra scoppiettante puntata de La Ruota della Fortuna. Il game show va in onda anche il sabato sera, con la consueta conduzione di Gerry Scotti e Samira Lui. Una conduzione briosa: la sintonia e complicità tra i due è evidente. Un rapporto di stima e affetto cresciuto nel tempo e che piace molto agli spettatori. Più di sei milioni ogni sera: un grande successo.

La Ruota della Fortuna, l’avvertimento di Gerry Scotti a Samira Lui

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5 sabato 22 novembre non sono mancati i siparietti divertenti tra Gerry Scotti e Samira Lui. Durante una manche si parlava di robotica e il 69enne ha scherzosamente assunto la voce di un robot: “Samira mi sembra troppo bella per essere vera“. “E invece sono vera”, ha replicato la Lui divertita.

“Ho visto che si cambiava le pile prima di entrare”, ha aggiunto Scotti con grande ironia. “È successo ma le pile del microfono”, ha risposto la soubrette ridendo. “Stia attenta che la faccio controllare”, ha ribadito il conduttore Mediaset.

Uno scambio di battute che ha divertito molto il pubblico in studio e a casa. Il legame tra i due diventa sempre più forte e importante. Tanto che quando Samira Lui è stata definita ingiustamente una valletta svestita, Gerry Scotti non ha esitato a difenderla, precisando che è una sua pari, una co-conduttrice in piena regola.

“Milioni di italiani tutte le sere vedono che Samira è assolutamente alla mia altezza. Anzi, vi dico che è pure venti centimetri più – ha assicurato Gerry Scotti – Quindi è una mia socia in attività e ritengo che sia un ruolo molto più adatto alla televisione moderna, anche a La Ruota della Fortuna, che è un formato di cinquant’anni fa. Chi ci guarda ogni sera lo sa”.

Il conduttore ha inoltre osservato che il ruolo della valletta “è finito. È finita negli Anni Novanta. Io stesso in tutte le mie trasmissioni non ne ho più voluto, proprio perché la ritengo superato come ruolo”.

Gerry Scotti ha infine riconosciuto il valore della collaborazione con Samira Lui: poteva essere un rischio ma per fortuna si è rivelata vincente:

“E poi finalmente quando mi hanno segnalato una ragazza con la quale provare a divertirmi in onda e avere un rapporto piuttosto condividibile col pubblico, siamo stati infortunati. Potevo provarci con Samira e non riuscire. Invece ci è venuto bene. Finché ci divertiamo noi, vi divertite voi”.

Torna La Ruota dei Campioni in prima serata su Canale 5

Intanto Gerry Scotti e Samira Lui si preparano a tornare in prima serata. Il conduttore ha infatti annunciato il ritorno de La Ruota dei Campioni dopo l’esperimento, ben riuscito, di giovedì 20 novembre.

La puntata è stata seguita da oltre cinque milioni di spettatori, riuscendo a battere persino la temuta fiction Un Professore con Alessandro Gassman e Mediaset è pronta a replicare.

“Sto studiando un’altra Ruota dei Campioni per la settimana prossima”, ha annunciato Gerry Scotti. La seconda puntata de La Ruota dei Campioni dovrebbe quindi andare in onda giovedì 27 novembre, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesto.

Non solo: Samira Lui sarebbe in lizza per condurre Ok, il prezzo è giusto, lo storico format condotto negli anni Novanta da Iva Zanicchi, che dovrebbe tornare presto su Canale 5 per alternarsi proprio con La Ruota della Fortuna.

