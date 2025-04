Kate Middleton battuta da Meghan Markle, la sua crema al lampone esaurita in pochi minuti

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non è più l’unica ad essere capace di mandare in tilt le vendite. Meghan Markle è riuscita in pochi minuti a vendere tutte le sue creme spalmabili al lampone, malgrado non siano propriamente economiche.

Kate Middleton perde il suo effetto

Kate Middleton è in grado di mandare sold out qualunque capo o accessorio indossi. Il suo potere di influenzare le vendite è stato battezzato “effetto Kate“. Suo malgrado, la Principessa del Galles è stata responsabile del fallimento di alcuni piccoli brand, diventati famosi a livello mondiale grazie a lei, ma incapaci di sostenere le richieste. Risultato? Hanno dovuto chiudere bottega.

In ogni caso, Kate è davvero capace di indirizzare gli acquisti, tanto che Re Carlo le ha concesso un privilegio che non aveva dato nemmeno a sua moglie Diana, ossia quello di conferire il Royal Warrant, a più alta onorificenza regale ai brand britannici che si sono distinti particolarmente.

Kate Middleton battuta da Meghan Markle

Kate però pare abbia perso lo smalto di un tempo, anche perché dopo il cancro è più concentrata sulla qualità delle sue azioni che sui suoi look. E così Meghan Markle ha avuto facilmente campo libero, tutto a suo vantaggio, per altro.

Meghan si sta scoprendo un’ottima imprenditrice. I suoi prodotti biologici e naturali vanno a gonfie vele, anche grazie alla spinta data dalla sua nuova serie su Netflix, Meghan, With Love, dove dà consigli di cucina, giardinaggio e di come tenere bene la casa per costruirsi angoli di benessere e dove mostra naturalmente i prodotti del suo brand.

Kate Middleton, il fenomeno della crema spalmabile di Meghan

A mettere in ombra il potere di Lady Middleton, non sono stati né i gioielli di Cartier né le scarpe di Aquazzura e nemmeno gli abiti di Oscar de la Renta indossati da Meghan, ma le sue creme spalmabili al lampone.

Lady Markle se ne intende di marketing, così ha annunciato in anteprima nella newsletter l’uscita dei suoi prodotti che poi ha messo in vendita il 2 aprile. La collezione comprende otto articoli con prezzi che vanno dai 12 ai 28 dollari, ossia dagli 11 ai 26 euro circa.

“Meghan, Duchessa del Sussex, è orgogliosa di annunciare che la prima collezione di otto prodotti esclusivi sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi. Sviluppata in collaborazione con la divisione CPG di Netflix, questa collezione offre uno sguardo sull’approccio di Meghan alla vita quotidiana di qualità ed è ispirata al suo amore per la cucina, l’intrattenimento e l’accoglienza con semplicità”, si legge in un comunicato stampa del 2 aprile.

Tra i nuovi prodotti presentati, la crema di lamponi è andata letteralmente a ruba, anche grazie alla sua confezione esclusiva. Di fatto, è andata esaurita in 10 minuti. Il vasetto costa 12,89 euro. Carlo vende nel suo negozio online di King’s Highgrove una confettura biologica di more e lamponi per soli 8,30 euro. Eppure, malgrado sia più conveniente, è ancora là sugli scaffali.

Ironia della sorte, fu proprio un vasetto di marmellata fatta in casa, il primo regalo di Natale che Kate fece alla Regina Elisabetta.