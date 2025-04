Kate Middleton, William assume gli avvocati divorzisti di Diana. Il Palazzo trema

Fonte: Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton si sta godendo le vacanze di primavera con i suoi figli George, Charlotte e Louis. E intanto William ha cambiato avvocati e ha assunto i legali che hanno rappresentato sua madre Diana durante il divorzio da Carlo. Una decisione di rottura quella del Principe di Galles che ha agitato il Palazzo.

Kate Middleton, William cambia avvocati e inquieta

La mossa di William di assumere gli avvocati divorzisti di Diana inquieta Buckingham Palace ma anche i sudditi. In molti temono che questo cambiamento rifletta un mutamento nel rapporto con Kate Middleton.

Anche se queste paure paiono del tutto infondate, perché i Principi del Galles sembrano una coppia solida che si è rafforzata ulteriormente a causa della malattia di Kate. Però, è parsa strana la scelta di William di farsi rappresentare da dei legali specializzati in cause di divorzio, come se volesse prevenire qualsiasi eventualità con sua moglie, detto appunto che non ci sono prove, ma nemmeno indizi che fanno presagire una separazione.

La mossa di William non ha nulla a che fare con una presunta intenzione di separarsi da Kate. Il Principe ha infatti assunto lo studio legale Mishcon de Reya per rappresentare sé e la sua famiglia in modo indipendente. Dunque, la sua decisione comprende la tutela di Kate e dei bambini, tutto il contrario dunque di un possibile piano di divorzio.

Kate Middleton, William prende le distanze da suo padre Carlo

Altra questione riguarda il Palazzo. Infatti, con questo cambiamento il Principe del Galles ha preso le distanze dalla Corona e di fatto da suo padre Re Carlo, visto che William ha scelto non dei semplici avvocati divorzisti, ma proprio quelli che hanno rappresentato sua madre Diana contro suo padre. Ci sarebbe aspettati una mossa simile da Harry, sempre in contrasto con suo papà e costantemente dalla parte di sua mamma.

La scelta di William è dunque uno strappo alla tradizione e al Palazzo e potrebbe apparire come un affronto nei confronti del Sovrano. Ma perché? Cosa è successo dietro le porte di Buckingham Palace?

Ora, Carlo si è sempre affidato allo studio Harbottle & Lewis e in particolare al suo stimato partner, Gerrard Tyrrell. Per decenni i loro legali hanno seguito la Famiglia Reale, guidandola attraverso complesse questioni legali, tra queste gestì anche lo scandalo delle intercettazioni telefoniche reali del News of the World del 2006 , un caso che vide presi di mira i telefoni cellulari di William e Harry e che alla fine portò alla chiusura del giornale.

A quanto si apprende Harbottle & Lewis è deluso dalla mossa di William. Soprattutto Gerrard Tyrrell, uno dei massimi specialisti in diritto dei media e uno dei principali consiglieri del Re non si spiega questa scelta.

Stando a Richard Eden, esperto in questioni reali, William ha voluto semplicemente “mettersi in proprio” ed “essere indipendente”, poiché non voleva più avvalersi degli avvocati del padre. Quindi non c’è nessuna crisi tra il Principe e il Re alla base di questa decisione.

Indubbiamente, la nomina di Mishcon de Reya segna un nuovo capitolo negli affari legali del Principe. Ed Anthony Julius è particolarmente onorato di rappresentarlo. L’avvocato occupa un posto unico nella storia reale, essendo stato scelto personalmente dalla Principessa Diana per rappresentarla durante il complesso divorzio da Carlo.