Jerry Calà, lo sfogo amaro dopo l’operazione: “Commenti ignobili”

Fonte: IPA Jerry Calà

Sono ore complicate per Jerry Calà, ancora in ospedale dopo il malore che l’ha colpito nella notte tra il 17 e il 18 marzo. L’attore comico sta bene e sarebbe addirittura pronto a tornare sul set. Prima di rimettersi in pista, ha però voluto togliersi la soddisfazione di rispondere agli haters, intervenendo in prima persona sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole subito dopo l’operazione per ricevere lo stent cardiaco.

Jerry Calà, lo sfogo dopo l’intervento

Un’ondata di affetto senza precedenti, quella che ha travolto Jerry Calà, guastata da alcuni commenti che l’attore ha preferito non leggere. A dichiararlo è stato proprio lui, attraverso il suo canale Twitter ufficiale, a cui ha affidato le prime parole dopo l’intervento subito alla Clinica Mediterranea di Napoli: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”.

Nonostante il momento di difficoltà, che sta superando in maniera brillante, l’artista starebbe già pensando a tornare sul set. Queste le dichiarazioni del suo manager a Corriere della Sera: “Ho passato la mattina con lui in ospedale, non è già più in terapia intensiva, ha avuto un piccolo infarto e gli hanno messo uno stent. Sta bene, non dico che sia già in piedi, ma parla e discute, chiede “quando torno e quando non torno”, perché stavamo girando un film. È dispiaciuto perché mancano solo due giorni di riprese per finire. Ma fra una settimana o dieci giorni conta di ritornare già sul set. Poi, dopo il film, vedremo di lasciargli un periodo di pausa”.

Immancabile il supporto della sua ex moglie Mara Venier, con la quale ha mantenuto un rapporto d’amicizia e affetto che dura ancora oggi: “Jerry è stato operato stanotte a Napoli. Ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent… Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta BENE! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli… Amore mio che spavento mi hai fatto prendere“.

Come sta Jerry Calà

Stando a quanto riportato dal suo ufficio stampa, intervenuto sui suoi canali ufficiali fin da subito, le condizioni di Jerry Calà sarebbero in rapido miglioramento. L’attore ha già lasciato la terapia intensiva dopo l’intervento di angioplastica, che si è reso necessario dopo il malore che lo ha colpito nella notte.

Nel comunicato si legge: “L’attore e regista Jerry Calà sta decisamente meglio. Come comunicato ieri (18 marzo, ndr) ha dovuto affrontare, a causa di un infarto nella notte tra venerdì e sabato, una delicata operazione per uno stent coronarico. Oggi le sue condizioni sono in deciso miglioramento ed è uscito dalla terapia intensiva”.

L’attore si trovava a Napoli per girare il suo ultimo film, ambientato proprio tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise, quando è stato colto da malore presso l’hotel Santa Lucia sul Lungomare. “È stata una cosa inaspettata anche perché lui è un leone, anche mentre lavora al film continua a fare serate in giro – ha dichiarato il suo manager a Corsera – ha avvertito un malore mentre dormiva, abbiamo chiamato il 118 per capire cosa fosse e per fortuna l’hanno portato subito in ospedale, quindi l’abbiamo preso in tempissimo. Ora lo lasciamo un po’ tranquillo”.