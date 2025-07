Chi è Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jerry Calà e Johnny Calà

Johnny Calà è il figlio di Jerry Calà, uno dei volti più noti del cinema italiano. 22 anni e un futuro nel mondo del cinema, è legatissimo al suo famoso papà e alla madre Bettina Castoldi.

Chi è Johnny Calà

Johnny è cresciuto lontano dai riflettori, ma ha sempre sognato di occuparsi di cinema. A 22 anni infatti si è laureato presso la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti. Si tratta di una scuola storica che si occupa, appunto, di formare le figure professionali che lavorano nel mondo del cinema come montatori, registi, sceneggiatori e produttori.

Capelli biondi e mossi, lo stesso sorriso di papà Jerry Calà, il giovane Johnny è apparso sul profilo Instagram dell’attore che ha voluto celebrare questo grande traguardo. Calà ha pubblicato uno scatto in cui festeggia il figlio subito dopo la proclamazione della laurea, insieme alla moglie Bettina Castoldi.

“Dottor Johnny Calà, Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti”, ha scritto. Tantissimi i messaggi di auguri che sono arrivati soprattutto dagli amici storici di Jerry Calà come Mara Venier, Ezio Greggio, Francesco Oppini ed Elisabetta Ferracini.

L’amore di Jerry Calà per Bettina Castoldi

Johnny Calà è il frutto dell’amore fra Jerry Calà e Bettina Castoldi. I due si sono conosciuti nel 2001 in Sardegna. All’epoca, come ha raccontato l’attore, soggiornavano nello stesso hotel. Il primo incontro sarebbe avvenuto in piscina e dopo il colpo di fulmine non si sarebbero più lasciati.

Nel 2002 sono arrivate infatti le nozze e un anno dopo la nascita di Johnny. La coppia è sempre stata molto riservata, forte di un legame che entrambi hanno voluto proteggere dai gossip. Un legame che è diventato ancora più saldo dopo l’infarto dell’attore che, dopo essersi ripreso ed essere stato dichiarato fuori pericolo, ha voluto ringraziare il figlio e la moglie pubblicamente.

“Sono in un momento bello dopo anni in cui ho avuto problemi fisici mi sono ripreso bene, dovrebbe bastare per essere felici: la salute, svegliarsi ogni giorno accanto ai propri cari – ha svelato l’attore qualche tempo fa -. Dall’altra parte c’è l’età che avanza, inizi a farti qualche domanda sulla vita, sul dopo… Ogni tanto arrivano pensieri strani a rovinare i momenti di gioia. Ma cerco di farmeli venire il meno possibile. Spero di lavorare il più a lungo possibile. E ho un desiderio: essere diretto in un film da mio figlio Johnny, che quest’anno si laurea alla scuola di cinema. Sarebbe un sogno”.

Nel passato di Jerry Calà c’è anche un matrimonio con Mara Venier, durato dal 1984 al 1987 e terminato a causa dei continui tradimenti dell’attore. I due dopo l’addio sono rimasti amici e ancora oggi hanno un rapporto bellissimo così tanto che Jerry Calà è stato spesso ospite a Domenica In, dove ha parlato della sua vita privata, ma ha anche ricordato il passato. “Una donna importantissima, mi ha accompagnato nel momento di massimo successo e mi ha impedito di perdere la testa – ha detto lui, parlando della conduttrice di Domenica In -. E avevamo un giro di amicizie diverse, uscivamo col panettiere, col salumiere di Campo de’ Fiori”.