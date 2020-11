Ballando con le Stelle, Rosalinda svela le parole di Adriano Celentano e Claudia Mori

editato in: da

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata molto emozionante per Rosalinda Celentano che, per la prima volta, ha parlato anche di papà Adriano e mamma Claudia Mori, svelando i loro commenti alle sue performance nello show. Rosalinda è stata senza dubbio una dei grandi protagonisti del programma di Milly Carlucci. Con la sua eleganza e l’immensa fragilità, ha dato vita a esibizioni straordinarie in coppia con Tinna Hoffmann.

La sua ultima esibizione sul palco di Ballando con le Stelle ha stupito i giudici che le hanno regalato voti molto alti. Selvaggia Lucarelli ha poi preso parola facendo notare come Rosalinda sia stata così carismatica e brava che nessuno, nel corso delle puntate, le ha mai chiesto nulla riguardo i suoi famosissimi genitori: Claudia Mori e Adriano Celentano.

“Me la dici una cosa bella o bruttissima che tuo papà ha detto di quello che hai fatto qui dentro?”, le ha poi domandato. Rosalinda ha quindi spiegato: “Lui canta, non ha detto nulla. Comunque gli sono piaciuta. Io li sento. Sia mio padre che mia madre mi dicono ‘Rosalinda ridi di più‘”. A sostenere la concorrente anche la sorella Rosita che su Instagram ha pubblicato diversi video. “Impossibile non amarla”, scritto sotto un video dello show.

In pista Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman non si sono risparmiate, mostrando tutto il loro talento. “Favolose, erano in piedi anche i musicisti – ha commentato Guillermo Mariotto -. Rosalinda è come una ninfa in un bosco incantato che non si fa vedere e trovare, che a volte è scontrosa. Che non la trovi, ma se la prendi per un attimo e ci parli nel bosco, rimani incantato per sempre e non la vuoi più perdere. Sei magnifica, magica e stupenda”. Della stessa idea Carolyn Smith: “Ho trovato il loro ballo geniale – ha detto -, moderno ma anche tradizionale. Veramente bello, tutti hanno questa grande voglia di tornare in gara. Stanno ballando tutti meglio di prima. Sei cambiata Rosalinda”. Fabio Canino ha poi aggiunto: “Tu non dovresti essere tra i ripescandi. Dovresti essere in finale. Quello che hai portato di diverso e moderno, non l’avevo mai visto in questo programma”.