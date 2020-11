Ballando, Elisa Isoardi torna in pista con Raimondo Todaro e sorprende i giudici

editato in: da

Ballando con le Stelle, tutti i concorrenti scelti da Milly Carlucci

Siamo arrivati alle battute finali: anche questa edizione di Ballando con le Stelle, tra emozioni e contrattempi, si avvicina al termine e i concorrenti rimasti in gara sono pronti a giocarsi le loro ultime carte. Anche Elisa Isoardi è tornata in pista, sempre accanto a Raimondo Todaro, e ci ha regalato un’esibizione sorprendente.

Milly Carlucci ha aperto la semifinale di Ballando con le Stelle annunciando l’attesissimo ripescaggio, l’ultima occasione per una delle coppie eliminate durante le scorse puntate di tornare a competere per la vittoria. Proprio come aveva rivelato poche ore prima della diretta, Elisa Isoardi si è potuta finalmente esibire ancora una volta, nella speranza di far breccia nel cuore dei giudici e del pubblico a casa.

Ricordiamo infatti che due settimane fa la bravissima conduttrice aveva dovuto rinunciare alla gara a causa di un infortunio alla caviglia: le sue condizioni si erano pian piano aggravate e non poteva assolutamente permettersi di sforzare il piede ballando. Sin dall’inizio, tuttavia, la Isoardi aveva intenzione di tornare per il ripescaggio, così da concedersi un’ultimissima chance. Ebbene, i giorni di riposo che si è presa per riabilitare la sua caviglia hanno fatto miracoli.

Elisa e Raimondo Todaro si sono presentati sul palco di Ballando con le Stelle, pronti più che mai a dare prova della loro bravura e, soprattutto, dell’incredibile affinità che hanno sviluppato nel corso delle settimane. I due si sono esibiti in un paso doble davvero fantastico, portando in scena una coreografia incredibile. La Isoardi, bellissima con un lungo abito nero di pizzo, ha saputo sorprendere i giudici: la sua è stata una ripresa eccezionale, considerando che ha potuto ricominciare ad allenarsi solo pochi giorni prima della semifinale.

I commenti da parte della giuria sono stati entusiastici, a partire da Carolyn Smith che, per una volta, ha smesso i panni della giudice severa e si è complimentata per la splendida esibizione. I voti, naturalmente, sono stati in linea con il pensiero espresso dai 5 implacabili giurati: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono guadagnati ben 47 punti, ad un passo da rientrare in gara per la finale di Ballando con le Stelle.

La loro emozione è stata grandissima, perché aspettavano ormai da tempo questo momento. Entrambi hanno mostrato una tenacia incredibile, considerando le numerose traversie che si sono trovati ad affrontare. Eppure, né l’appendicite di Raimondo (con tanto di operazione d’urgenza) né la caviglia ingessata della Isoardi hanno saputo tenere a freno la loro voglia di divertirsi – e magari anche di vincere.