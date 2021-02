Ricky Martin sorprende su Instagram con un nuovo look “platinato...

editato in: da

Se c’è una cosa di cui possiamo essere sicure è che lui, l’idolo di una generazione di teenager, la nostra, nonché cantante amatissimo anche dal pubblico più adulto, eserciterà sempre un certo fascino su di noi. Del resto è proprio con Ricky Martin, all’anagrafe Enrique Martín Morales, che siamo cresciute al ritmo di Un, dos, tres María.

Il cantante, che quest’anno soffierà le 50 candeline, da tempo aggiorna tutti i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram mostrando dei momenti di vita quotidiana ai quali, inevitabilmente, ci siamo affezionate. Ed è proprio in uno di questi scatti che si è mostrato in una veste inedita e sorprendente.

Ricky Martin ha cambiato look e in questi giorni si è mostrato ai fan con una barba dal colore biondo platino. L’ultima foto pubblicata dal cantante portoricano lo ritrae in un selfie in primo piano dove è impossibile non notare il cambiamento. In realtà, in fan più affezionati, avevano notato da giorni questa nuova e audace versione dell’artista.

È la prima volta che il cantate osa stravolgere così tanto il suo look. Lo abbiamo visto con i capelli lunghi (e come dimenticarlo!), lo abbiamo conosciuto giovanissimo e senza barba e lo abbiamo apprezzato quando invece questa era più accentuata. In passato abbiamo intravisto anche qualche ciocca più chiara tra i capelli, ma mai abbiamo assistito a un cambiamento tanto radicale.

Gli ultimi selfie con barba decolorata hanno, però, diviso i follower: c’è chi apprezza il portoricano anche in questo coraggioso ed eccentrico look e chi invece proprio non ne è convinto. A sostenere, invece, il cambio immagine della star ci ha pensato Jwan Yosef, suo mario, che ha commentato quelle immagini con tanto di faccine sorridenti e cuoricini. Del resto, la bellezza del cantante, nonostante questo look platinato, resta indiscussa.

Già nei scorsi giorni, Ricky Martin si era mostrato così, ai follower, attraverso una fotografia accompagnata da una didascalia piuttosto eloquente “Quando sei annoiato, decolora”. Il cambiamento di immagine, quindi, è stato una conseguenza della noia di questo periodo, probabilmente dovuto al lockdown.

La star, infatti, ha dovuto sospendere il tour organizzato con Enrique Iglesias a causa della pandemia e, negli ultimi mesi come tutti, ha trascorso la maggior parte del suo tempo in casa, con la famiglia. Non stupisce, quindi, la volontà di spezzare quella routine proprio giocando su un inedito cambio look.