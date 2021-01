Il vero motivo per cui è importante curare il proprio aspetto

editato in: da

Non per vanità e per frivolezza, né tantomeno per piacere agli altri, avere cura di sé è un atto doveroso che ognuna di noi dovrebbe fare proprio. E non perché qualcuno vuole che appariamo perfette e senza rughe, con un make up impeccabile e i capelli in ordine, ma perché dietro le nostre personali regole di bellezza si nasconde il nostro mondo.

Alcuni sono soliti pensare che tutte coloro che curano in maniera quasi ossessiva il proprio aspetto estetico, siano persone superficiali che utilizzano un canone estetico, non per forza standardizzato, per colmare il vuoto che hanno dentro.

Eppure questa verità, così diffusa nella società moderna, non è affatto così scontata. Molto spesso, infatti, le persone curano il loro aspetto esteriore proprio per nutrire anche quello che hanno dentro e poi, cosa assolutamente non secondaria, per piacersi, per stare bene con il corpo, ma soprattutto con la mente.

Il benessere mentale, quindi, quello che tanto ricerchiamo ogni giorno, arriva anche dedicandoci al nostro corpo, al peso forma, ai capelli e al look in generale. E questo non vuol dire che dobbiamo affidare le nostre personali scelte stilistiche agli stereotipi o alle aspettative degli altri, semplicemente abbigliarci, truccarci e pettinarci nel modo in cui riusciamo a sentirci belle e a nostro agio.

Investire il nostro tempo per essere in forma e curate, non è sinonimo di superficialità e, anzi, vuol dire amarsi. Non è un caso che i cambiamenti estetici più importanti avvengono proprio quando dentro sentiamo il desiderio di cambiare. E una delle azioni più emblematiche che riguarda noi donne è quello del cambio look: quante di noi dopo la fine di una relazione o per chiudere un capitolo della vita scelgono, ad esempio, di cambiare pettinatura?

Un piccolo e apparentemente insignificante gesto che però nasconde la voglia e l’esigenza di cambiamento, di rinnovarsi. Un’azione che riguarda il corpo, ma che parte dal nostro inconscio, perché è ascoltando lui che abbiamo compreso che avevamo bisogno di una novità.

Così ecco che il benessere mentale passa inevitabilmente per quello fisico, con la conseguenza naturale che riusciamo a stare ad agio con noi stesse, che ci sentiamo belle fuori e dentro. Una relazione sana con il nostro corpo è fondamentale affinché anche la nostra mente sia serena e soddisfatta di chi siamo.

La nostra igiene, il profumo della pelle, l’armonia che ci caratterizza e il corpo che curiamo ogni giorno, indipendentemente dalla sua forma e da quei chili che lo contraddistinguono, sono il segnale inequivocabile che ci vogliamo bene. E dobbiamo volercene davvero tanto, ogni giorno sempre di più.