Ricky Martin divorzia dal marito: cosa accade ora ai quattro figli

Fonte: IPA Ricky Martin

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef non stanno più insieme. Con un comunicato stampa congiunto l’ormai ex coppia ha annunciato la rottura, arrivata dopo sei anni di matrimonio e quattro figli insieme (tutti nati da madre surrogata): Matteo, Valentino, Lucia e Renn. Una famiglia numerosa che ora dovrà fare i conti con nuovi equilibri e dinamiche.

Ricky Martin e il marito Jwan Yosef si sono lasciati

“Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi anni meravigliosi”, hanno affermato il cantante portoricano 51enne e il 38enne pittore svedese di origine siriana in un comunicato congiunto che è stato divulgato dalla rivista People. Restano avvolti nel mistero i motivi che hanno spinto Ricky e Jwan a prendere la decisione di separare le rispettive strade dopo una love story così bella, coinvolgente ed appassionante.

“Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere un rapporto familiare sano, incentrato sulla pace e sull’amicizia per continuare a crescere i nostri figli insieme, mantenendo il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro”, è stato evidenziato nella nota. Per Ricky Martin e l’ex marito la priorità è ora il benessere dei quattro bambini: la figlia Lucia, nata nel 2018, e il piccolo Renn, venuto al mondo nel 2019. I due bambini dovranno dividersi tra Ricky e Jwan.

Al contrario Martin continuerà a crescere come un padre single Matteo e Valentino, i gemelli che l’artista ha avuto nel 2008 – sempre grazie al prezioso aiuto di una madre surrogata – quando non era ancora convolato a nozze con Yosef. L’incontro con quest’ultimo, infatti, è arrivato solo qualche anno più tardi, più precisamente nel 2016.

Ricky Martin e la storia d’amore con Jwan Yosef

La storia d’amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef, tredici anni più giovane della popstar, è iniziata nel 2016: per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine. Il primo contatto è arrivato tramite i social network e da allora si sono lasciati travolgere da quel forte sentimento che li ha tenuti uniti fino ad oggi. La liason è stata ufficializzata qualche mese dopo sul red carpet all’AmFAR Inspiration Gala. Il matrimonio è stato poi celebrato nel 2018.

A fare la proposta di nozze è stato Ricky Martin, che ha così ricordato quel dolcissimo momento in un’intervista rilasciata a The Ellen DeGeneres Show: “Ho fatto io la proposta: mi sono messo in ginocchio, e invece di dire ‘Vuoi sposarmi?’, ho detto ‘Ti ho preso una cosa, voglio passare la mia vita con te’”.

Nel 2020 Ricky Martin ha espresso la volontà di risposare di nuovo Jwan: un matrimonio di quattro giorni in cui rendere partecipi anche i figli Lucia e Renn. “Voglio fare una grande festa. Voglio che il matrimonio duri quattro giorni. I gemelli erano lì quel giorno, ma penso che anche Renn e Lucia debbano far parte di questa celebrazione”, ha fatto sapere Martin.

Tre anni dopo, però, l’idillio si è spezzato e ora Ricky Martin e Jwan Yosef restano solo due bravi genitori, attenti e premurosi, per i loro bambini.