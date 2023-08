Ricky Martin rompe il silenzio sul suo divorzio: i veri motivi della rottura

Qualche settimana fa Ricky Martin e Jwan Yosef avevano annunciato con un comunicato congiunto il loro divorzio, dopo sei anni di matrimonio. Oggi però il cantante portoricano ha deciso di rompere il silenzio sulla rottura dal marito, confessando i veri motivi che hanno portato al loro allontanamento.

Ricky Martin parla per la prima volta del divorzio: tutta la verità

“Abbiamo pianificato questa situazione per molto tempo, risale a prima della pandemia”: con queste parole Ricky Martin ha rotto il silenzio sul suo divorzio, parlando per la prima volta della rottura con il marito Jwan Yosef.

Pare che alla base dell’allontanamento ci siano “differenze inconciliabili“: lo ha raccontato il cantante portoricano in una recente intervista con Lourdes Collazo di Telemundo, durante la quale ha spiegato che la loro crisi è iniziata prima dello scoppio della pandemia.

I motivi del loro addio sono da ricercare nel passato: la crisi con l’ormai ex marito Jwan Yosef era iniziata tempo prima dell’annuncio della separazione definitiva. “Quando il pubblico lo ha scoperto, avevamo già attraversato un processo di elaborazione del dolore”, ha spiegato il Ricky Martin.

La volontà è quella di rimanere vicini, soprattutto per il bene dei loro figli: “Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Abbiamo due figli che cresceremo insieme e questa non è una decisione recente. Abbiamo pensato come organizzare questa situazione molto tempo fa”.

Ma non solo: i rapporti tra i due sarebbero ottimi, come ha fatto sapere il cantante: “Ci guardiamo negli occhi e sorridiamo, ci abbracciamo, affrontiamo gli alti e bassi, piangiamo insieme, ridiamo insieme”. Adesso per Ricky Martin si apre un nuovo capitolo della sua vita: dopo sei anni di matrimonio, il suo desiderio è trovare un’altra persona da amare. “Voglio stare bene, voglio godermi la vita. Prendiamola con calma, però sì, mi vedo in una nuova relazione. Non parlo di un futuro vicino, ma mi piace essere innamorato, mi piacciono le relazioni”.

L’addio di Ricky Martin e Jwan Yosef (e l’ombra di un tradimento)

Risale a qualche settimana fa l’annuncio della separazione di Ricky Martin e Jwan Yosef: i due hanno dato notizia del loro divorzio su Instagram, lasciando attoniti i fa: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi anni meravigliosi”.

E poi hanno aggiunto: “Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere un rapporto familiare sano, incentrato sulla pace e sull’amicizia per continuare a crescere i nostri figli insieme, mantenendo il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro”.

La storia tra il cantante e il pittore svedese era iniziata nel 2016: i primi contatti erano avvenuti sui social, poi il loro amore era cresciuto fino a portarli al matrimonio. Era stato Ricky a chiedere al compagno di sposarlo, come aveva confessato al The Ellen DeGeneres Show.

Nel 2020 Martin aveva espresso la volontà di risposare di nuovo Jwan, per rendere partecipi i figli. Eppure da alcune indiscrezioni pare che a determinare la fine del rapporto sia stata l’ombra del tradimento: il cantante infatti avrebbe preso una bella sbandata per un giovane attore di film per adulti, Max Barz.