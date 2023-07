Ricky Martin, dopo il divorzio spunta un tradimento

Ricky Martin non sta più insieme al marito Jwan Yosef, come lui stesso ha confermato su Instagram con un annuncio che ha lasciato attoniti moltissimi fan. In realtà si vociferava già da tempo di una profonda crisi tra i due ed è facile pensare che, proprio per tale ragione, la popstar latina abbia deciso di mettere un freno al gossip e alle indiscrezioni.

Missione fallita, a conti fatti. Nonostante abbia spiegato come stanno le cose, sono emersi nuovi dettagli sui reali motivi del divorzio dal marito, inclusa l’ombra di un tradimento che avrebbe fatto crollare la loro storia d’amore.

Ricky Martin avrebbe tradito il marito con l’attore Max Barz

Sono soltanto indiscrezioni ma, inevitabilmente, hanno già fatto il giro del web. Quando si parla di un idolo indiscusso come Ricky Martin è molto difficile che passi inosservato anche solo il minimo movimento sui social (ormai c’è chi controlla anche chi-segue-chi su Instagram), specialmente se si parla di un matrimonio all’apparenza felice e solido come quello durato per sei anni con Jwan Yosef.

La coppia era molto legata ma qualcosa ha fatto crollare il bel castello d’amore che avevano costruito con impegno e dedizione. Sentimenti che li avevano spinti anche ad allargare la famiglia, che oggi conta quattro figli. Come scrive La Vanguardia, attingendo all’esperto di gossip Perez Hilton, Ricky Martin avrebbe preso una bella sbandata per un giovane attore di film per adulti, Max Barz, per il quale avrebbe addirittura sviluppato una sorta di “ossessione”.

“È l’attore di cui Ricky Martin è ossessionato, si seguono entrambi nelle loro reti e sicuramente si sono già contattati”, hanno confermato apertamente in TV nel programma Gossip No Like. Un uomo affascinante e seducente avrebbe fatto perdere la testa alla popstar portoricana, creando una frattura insanabile con il marito, fino alla decisione condivisa di separarsi.

In verità questa indiscrezione fa a botte con un’altro gossip circolato sui principali tabloid, persino sul Daily Mail: “Sono stati molto aperti nel raccontare agli amici i loro problemi e li sapevano tutti. Perché la coppia ha sempre avuto un rapporto diretto e onesto con le amicizie”, come rivelato da una fonte anonima vicina alla coppia. Quella tra Martin e il marito pittore sarebbe stata da sempre una “relazione aperta” (la stessa di cui hanno parlato Damiano David e Giorgia Soleri, per intenderci) e che, quindi, i rapporti con terze figure sarebbero stati da sempre messi in conto all’interno del matrimonio. Quale sia la verità non ci è dato saperlo, visto che entrambi si sono chiusi in un silenzio tombale dopo l’annuncio ufficiale della separazione.

L’annuncio della separazione da Jwan Yosef e la custodia dei figli

Ricky Martin e Jwan Yosef stavano insieme dal 2016 dopo un colpo di fulmine in piena regola. Non importava che appartenessero a mondi diversi, né che vi fosse una bella differenza di età (ben 13 anni): da quel momento l’unica cosa che davvero ha contato per loro è stato condividere un grande sentimento e costruire insieme una famiglia. Non per nulla la popstar latina ha voluto sposarlo per due volte, ripetendo la cerimonia alla presenza dei figli.

Proprio su di loro adesso si concentrano le attenzioni di Martin che con Yosef ha in comune quattro bambini. I primi due, Matteo e Valentino, sono gemelli e tecnicamente saranno responsabilità esclusiva dell’artista, dato che li ha avuti da madre surrogata prima di convolare a nozze con il compagno. Lucia e il piccolo Renn, invece, dovranno dividersi tra i due papà in affidamento congiunto.

Del resto già dall’annuncio della separazione la coppia ha voluto mettere in chiaro l’intenzione di mantenere rapporti civili, non solo alla luce del sentimento vissuto ma anche e soprattutto per il bene dei bambini: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli (…). Il nostro più grande desiderio ora è continuare ad avere un rapporto familiare sano, incentrato sulla pace e sull’amicizia per continuare a crescere i nostri figli insieme, mantenendo il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro”.