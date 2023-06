Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David: “C’è un unico accordo”

Fonte: Getty Images Delirio a Glastonbury per i Måneskin: il look di Vic nel dettaglio

La fine della relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David è ancora sulla bocca di tutti. Non è stato un finale affatto sereno, come ci si sarebbe potuti aspettare da una coppia solida e affiatata come la loro, visto il bacio di lui alla modella Martina Taglienti diffuso con un video sui social e le successive indiscrezioni secondo cui anche l’influencer e novella poetessa sarebbe già impegnata con qualcun altro.

È stata proprio lei a cercare di mettere una “toppa” a una situazione senza ritorno – secondo i malpensanti per “salvare la faccia” – ed è ancora lei a rompere il silenzio sul quell’unico accordo che avrebbe con l’ex fidanzato, rispondendo ad alcune domande su Instagram.

Giorgia Soleri, l’unico accordo con Damiano David dopo la rottura

Quando una lunga storia d’amore finisce va da sé che non sia così scontato andare avanti, come se nulla fosse. Al netto dei gossip mai comprovati, delle voci di corridoio e degli indizi (o presunti tali) che hanno narrato persino di una “coppia fake”, impegnata a stare insieme a favore di stories su Instagram per un semplice tornaconto personale, Giorgia Soleri sin da subito ha cercato di dare una spiegazione il più possibile lucida sui motivi della rottura con il frontman dei Måneskin.

Non ha nascosto la delusione, non tanto per il bacio appassionato di Damiano alla modella Martina Taglienti – diventato virale in men che non si dica – quanto aver disatteso un semplice accordo: mantenere un basso profilo, evitando uscite plateali fino all’addio ufficiale, che avevano stabilito di dare insieme in una data ben precisa. Così non è stato e ancora oggi, a distanza di giorni, non mancano le domande di fan e curiosi sulla fine della love story.

Proprio in un botta e risposta con i follower di Instagram, la Soleri ha rivelato come stanno le cose con l’ex fidanzato. Le loro strade si sono divise definitivamente e non c’è alcuna possibilità di ritorno, lei si bea delle persone che ha accanto – “la cosa più bella” che le sia “capitata in quest’ultimo periodo” – e c’è un unico “accordo di paternità con Damiano per i gatti”. Perché sì, di fatto era qualcosa di importante che condividevano: “Questa probabilmente la domanda più gettonata (figl* di genitori separati anche voi, eh?). L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”.

Giorgia Soleri e la relazione non monogama con Damiano David

Amici felini a parte, quel che inevitabilmente ha incuriosito più di ogni altra cosa in tutta questa storia è stata l’ammissione di Giorgia Soleri in merito al tipo di relazione con Damiano David. Erano una coppia aperta, come si suol dire, che in tutti questi anni insieme ha contemplato e accettato in completa sintonia la possibilità che vi fossero altre persone. Non era una relazione a due, insomma, sulla scia di un modo di concepire il rapporto di coppia che non è estraneo a molti.

“Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”, aveva spiegato su Instagram l’influencer e attivista, aggiungendo di capire quanto sia “complesso da comprendere” per alcuni questo concetto di coppia. E non è un caso che un altro fan, sulla scia del precedente, le abbia chiesto “Come si fa a vivere una relazione aperta? Non si è mai gelosi?“. Vien da chiederselo.

“Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse – questa la risposta di Giorgia Soleri -, così come le persone all’interno della o delle relazioni. È impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?”.