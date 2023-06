Delirio per i Måneskin a Glastonbury

No, i Måneskin non hanno smesso di stupire e di conquistare i fan in giro per il mondo. La rock band nata per le vie di Roma è riuscita in un'impresa da sogno (e lo era davvero, un sogno), ovvero quella di infiammare il festival musicale di Glastonbury, praticamente uno dei più importanti al mondo. Tolto il glamour del Coachella, dove comunque la band si è fatta valere, Glastonbury rappresenta il cuore della musica, del sudore, del rock 'n' roll.