Rihanna mostra il figlio per la prima volta ed è identico a papà A$AP Rocky

I fan non conoscono ancora il suo nome, eppure lo hanno già trasformato in una star. Il figlio di Rihanna è stato mostrato al pubblico per la prima volta con un video su TikTok. Non esattamente come la star avrebbe voluto, il che porta al motivo di questo gesto che è in realtà in parte triste. In seguito vi spieghiamo cos’ha spinto Rihanna a “cedere”. Sul suo profilo, rapidamente inondato da milioni di follower, al momento vi è spazio soltanto per lui, che ride con mamma Riri e ruba già cuori.

Svelato il figlio di Rihanna: primo video online

Rihanna ha deciso di vivere la propria maternità in maniera quanto più possibile riservata, evitando di condividere sui social qualsiasi foto o video riguardanti il figlio avuto con A$AP Rocky. Il piccolo ha oggi 7 mesi e di colpo ha fatto il suo grande esordio sui social.

Un breve filmato su TikTok che è bastato a renderlo una star. Il suo nome è ancora un mistero, ma il suo visino ha già conquistato tutti. Ride, sereno, e si diverte nel tentare di afferrare lo smartphone della mamma, fino a riuscirci, di fatto concludendo il breve video.

Visino vispo, tutina color cioccolato e copertina sulle gambe per tenerlo al caldo. I fan sperano che possa essere solo la prima di un gran numero di condivisioni, avendo così la chance di vederlo crescere, dando anche uno sguardo al dietro le quinte della vita di Rihanna.

Non è da escludere che per Natale possa decidere di fare un regalo a tutti i suoi follower, condividendo magari qualche foto al fianco dei suoi due “uomini” di casa. Intanto sul web qualcuno ha già posto di fianco a uno screenshot del video alcune foto dei genitori in versione bambini. La somiglianza con A$AP Rocky è indubbia, al punto che c’è chi è un po’ deluso dal fatto che sembri davvero “tutto suo padre”.

Rihanna mostra suo figlio: il triste motivo

Scherzando, Rihanna ha aggiunto una sola parola nel post del video di suo figlio su TikTok: “Hacked”. Il suo smartphone, però, non è stato hackerato. La scelta di mostrare il piccolo di sette mesi è stata sua, ma il motivo alla base non è dei più felici, affatto.

A spiegare come siano andate le cose è stato Jason Lee, CEO di Hollywood Unlocked. Ha raccontato d’aver parlato con Rihanna via FaceTime, scoprendo come alcuni paparazzi avessero scattato delle foto non autorizzate del suo bambino: “Mi ha detto che erano pronti a pubblicarle. Se proprio dovevano uscire, però, preferiva fossi io a farlo”.

La mano della celebre pop star è stata quindi forzata e questo non è il modo che aveva immaginato. Ha però reagito prontamente, riprendendo il controllo della situazione: “Voleva che almeno fossero i ‘media neri’ a dare la notizia, dal momento che non le era stata lasciata possibilità di scelta”.

Su Hollywood Unlocked sono così comparse delle foto esclusive del bambino, ancor prima del video su TikTok. Immagini esclusive che hanno di fatto reso meno preziose quelle dei paparazzi: “La cosa divertente è che volevano rubarle quel momento e lei se lo è subito ripreso”.