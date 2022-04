Rihanna, guai per il fidanzato ASAP Rocky: l’arresto in aeroporto

Rihanna e ASAP Rocky, la loro storia d’amore (con bellissima attesa)

Ormai non dovrebbe mancare molto al parto, e Rihanna sarà sicuramente al settimo cielo all’idea di conoscere finalmente il suo bebè. Ma una nuova nuvola spunta all’orizzonte: il suo fidanzato ASAP Rocky è stato arrestato solo qualche ora fa, subito dopo essere atterrato all’aeroporto di Los Angeles. Secondo i media statunitensi, il rapper sarebbe coinvolto in una sparatoria avvenuta nel novembre 2021.

Rihanna, arrestato il fidanzato ASAP Rocky

Rakim Mayers, alias ASAP Rocky, stava rientrando a Los Angeles dopo aver trascorso qualche giorno assieme alla sua compagna Rihanna alle Barbados. Una volta atterrato con il suo aereo privato, il rapper è stato tratto in arresto dalla polizia locale. A darne notizia è il sito TMZ, che ha rivelato anche il motivo per cui l’uomo è finito in manette. Stando ai media, infatti, il fidanzato della celebre cantante avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro un passante, solo qualche mese fa.

I poliziotti avrebbero agito dietro testimonianza di un uomo che avrebbe dichiarato di essere stato aggredito proprio da ASAP Rocky. Stando al suo racconto, il rapper lo avrebbe fermato lo scorso novembre 2021, mentre passeggiava in compagnia di altre persone per le vie di Los Angeles, quindi avrebbe impugnato una pistola e avrebbe sparato quattro colpi – uno dei quali avrebbe sfiorato la mano sinistra della vittima.

Questo non è il primo problema con la legge, per Mayers: già nel 2012 era stato arrestato per aggressione verso un uomo, e in seguito per aver aggredito anche due fotografi che stavano riprendendo la rissa. Negli anni seguenti, era finito nuovamente in manette per aver picchiato una donna, sebbene sia poi stato assolto da questa accusa, e poi per aver aggredito un uomo durante il suo tour europeo, a Stoccolma.

Rihanna, le voci di tradimento

Giunta alla fine della sua splendida gravidanza, Rihanna dovrebbe ora pensare solamente al parto e al momento in cui stringerà suo figlio tra le braccia per la prima volta. Ma a quanto pare non può proprio stare tranquilla: l’arresto del fidanzato non potrà che rendere questi ultimi giorni con il pancione più difficili che mai. D’altronde, anche nelle scorse settimane l’artista aveva dovuto affrontare qualche problema.

Si erano infatti diffuse alcune indiscrezioni riguardanti un possibile tradimento di ASAP Rocky. Secondo le voci, il rapper avrebbe avuto una relazione con Amina Muaddi, celebre designer di calzature, ora che la sua fidanzata è in dolce attesa. Proprio Amina ha voluto smentire categoricamente la notizia, affidando un lungo messaggio ai social: “Ho sempre creduto che una bugia infondata non meriti alcuna risposta, soprattutto se è così vile. Inizialmente pensavo che questo falso pettegolezzo non sarebbe mai stato preso sul serio” – aveva commentato su Instagram.

“Ma nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società che è così veloce nel parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento, e che nulla è off limits. Nemmeno durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli della propria vita. Quindi devo parlare apertamente perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto” – aveva poi concluso la Muaddi, mettendo la parola “fine” a questa storia.