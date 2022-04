“ASAP Rocky ha tradito Rihanna”: voci di rottura a pochi giorni dal parto

I look strepitosi di Rihanna col pancione: come lei nessuna mai

A poche settimane dal parto sono arrivate voci poco felici per quanto riguarda l’amatissima popstar Rihanna: secondo i rumors, che fin dal primo momento hanno creato caos sui social, la cantante dei più grandi successi musicali del panorama pop avrebbe lasciato il compagno ASAP Rocky come conseguenza a un tradimento compiuto da lui: l’altra donna potrebbe essere una nota designer.

Rihanna tradita prima del parto da ASAP Rocky

Niente è stato confermato dai diretti interessati o da fonti vicine alle due star, ma le voci che da qualche ora corrono sui social sono riuscite a creare un vero e proprio caos attorno alla notizia circolata: stando a questi rumors, la cantante Rihanna sarebbe stata tradita dal suo compagno ASAP Rocky da cui aspetta un figlio.

Proprio a poche settimane dal parto, le cose tra la coppia sarebbero andate a rotoli: la scoperta del tradimento avrebbe giustamente portato la cantante di Diamonds a lasciare il suo compagno e la notizia ha sconvolto tutti, non solo i fan della coppia, tanto da entrare nelle tendenze mondiali di Google. Un colpo basso per Rihanna, la quale solo pochi mesi fa aveva annunciato la sua gravidanza mostrandosi sempre con il pancione e sorridente al fianco del suo compagno e che ora a quanto pare si trova in una situazione difficile, aggravata senza ombra di dubbio dalla dolce attesa che rende il momento ancora più delicato.

Rihanna, con chi l’ha tradita ASAP Rocky

La notizia del tradimento e della fine della relazione è arrivata dai social, nello specifico da un influencer che ha scombussolato la giornata a tantissime persone con poche righe. Se le voci fossero vere, vorrebbe dire che la relazione tra il rapper e la cantante, che si sono conosciuti e innamorati nel 2013 e ora con l’intenzione di allargare la famiglia, è giunta al capolinea; le voci però non dichiarano solamente la crisi tra i due, ma anche il nome di questa presunta donna con la quale ASAP Rocky avrebbe tradito Rihanna a pochi giorni dal parto.

Si tratterebbe di Amina Suaddi, una famosa designer di calzature che non è una nuova presenza nella vita della coppia. La donna, infatti, è stata anche responsabile della progettazione dell’offerta di scarpe di Fenty per cui ha lavorato Rihanna, e il rapper la conosceva già da tempo per una precedente collaborazione.

Al momento nessuno ha confermato queste sconcertanti voci, ma sono bastate quelle a creare un vero e proprio caso attorno alla presunta notizia; tutti sui social hanno preso subito le parti della cantante, sia per il presunto tradimento e soprattutto per la situazione delicata della gravidanza che rende il tutto ancora più triste, stando anche a come si erano mostrati in pubblico i due nell’ultimo periodo, facendo sognare con le meravigliose foto insieme. Queste voci, che sono tutt’altro che belle, non danno l’idea di arrestarsi (almeno per il momento e nei prossimi giorni) e non resta altro che aspettare una fonte ufficiale che possa confermare o smentire la notizia sul tradimento di ASAP Rocky nei confronti dell’amatissima Rihanna.