Rihanna mamma per la prima volta: è incinta di Asap Rocky

Pancioni vip del 2022

Rihanna diventerà presto mamma: le voci della gravidanza, diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi, hanno avuto conferma. La stampa americana ha infatti pubblicato le prime foto del pancione in bella vista della cantante, che si è concessa ai fotografi durante una passeggiata insieme al compagno Asap Rocky.

Rihanna, presto mamma per la prima volta

Rihanna è stata fotografata insieme al compagno questo weekend, ad Harlem (il quartiere dove è cresciuto il rapper), durante una passeggiata che è apparsa come un vero e proprio annuncio della sua prima gravidanza.

La cantante infatti è stata avvistata nella città natale di Asap Rocky, mano nella mano con il rapper, mentre indossava una lunga giacca rosa, tenuta chiusa da un solo bottone, e un paio di jeans larghi a vita bassa. Il look era poi impreziosito da una lunga collana, che ricadeva proprio sul pancione, mettendolo in risalto.

Le voci della gravidanza si rincorrevano già da tempo: Rihanna qualche settimana fa aveva partecipato a un’importante cerimonia alle Barbados, dove aveva sfoggiato per l’occasione un meraviglioso abito arancio. Un abito morbido, che aveva evidenziato particolarmente le sue forme, soprattutto quelle che avevano fatto nascere il sospetto di una presunta dolce attesa.

Le foto lasciavano spazio a pochi dubbi, ma fino ad oggi non era arrivata una conferma ufficiale. La cantante aveva però seminato tanti indizi durante queste settimane, primo fra tutti i suoi ultimi outfit, sempre oversize e morbidi, con abiti larghi e giacche fuori misura, proprio per nascondere quel pancino che diventava sempre più evidente.

L’artista era stata avvistata di recente in un locale, come ha raccontato una fonte al magazine Page Six: “Rihanna stava chiaramente bevendo acqua frizzante, accarezzando palesemente il suo pancione”, ha affermato l’insider, che poi ha aggiunto: “A un certo punto si è alzata e ha dovuto fare attenzione per uscire dal tavolo!”.

Rihanna, l’amore con Asap Rocky

La cantante è fidanzata con il rapper ASAP Rocky: il loro non è stato un colpo di fulmine, ma un amore nato con il tempo. I due infatti si conoscevano già da 10 anni, da quando hanno iniziato a esibirsi e fare tournée insieme, prima di avere una relazione.

Poi è sbocciato l’amore tra i due. Le voci su un possibile flirt sono iniziate a circolare a inizio 2020, quando Rihanna è tornata single dopo la fine della relazione con il miliardario saudita Hassan Jameel. Poi, lo scorso anno, i due sono stati fotografati mano nella mano a Barbados.

Del resto Asap Rocky – nome d’arte di Rakim Mayers – non ha mai nascosto la sua ammirazione per Rihanna, definendola “l’amore della sua vita” in un’intervista su GQ Usa risalente allo scorso maggio.

Asap non ha voluto divulgare dettagli sulla loro relazione ma ha fatto sapere che si sta molto meglio da fidanzati che da single: “Molto ma molto meglio. Quando hai trovato la tua persona, lei vale un milione di persone. E lo capisci subito quando lei è quella giusta“.

Del resto nell’intervista aveva anche espresso il suo desiderio di avere dei figli con Rihanna un giorno. “Se è nel mio destino, assolutamente”, aveva affermato. “Penso che sarei un padre incredibile”.