Rihanna incinta di Asap Rocky: l’indiscrezione

Rihanna, Savage x Fenty Vol.3: inno alla bellezza sfacciata e inclusiva

Durante una cerimonia a Barbados, di cui è stata ospite d’onore, Rihanna ha mostrato un pancino sospetto che potrebbe confermare le varie voci dei fan che parlano di gravidanza da un po’ di tempo; la cantante è stata inoltre nominata eroe nazionale del Paese, sua terra d’origine. Un ruolo importantissimo per l’artista, che come al solito è stata protagonista indiscussa e si è contraddistinta per l’incredibile savoir faire.

Rihanna e Asap Rocky presto genitori: la foto sospetta

A Barbados si è tenuta una cerimonia molto importante, che ha visto Rihanna protagonista della serata. La cerimonia è stata in occasione del passaggio delle Barbados a Repubblica e la cantante, già ambasciatrice del Paese dal 2018, è stata nominata eroe nazionale della sua terra d’origine.

Rihanna ha sfoggiato per l’occasione un meraviglioso abito arancio, il quale ha evidenziato particolarmente le sue forme, soprattutto quelle che hanno fatto nascere il sospetto di una presunta gravidanza.

La cantante è fidanzata con il rapper ASAP Rocky, il quale ha detto che Rihanna è l’amore della sua vita. Non sarebbe impossibile, quindi, l’attesa di un figlio o di una figlia per i due artisti, nonostante nessuno dei due abbia confermato la dolce attesa o abbia anche solo nominato il fatto. Eppure sui social la notizia ha fatto il giro, soprattutto tra i fan entusiasti, ma solo con il tempo sapremo realmente se Rihanna è davvero incinta e aspetta un figlio da ASAP Rocky.

Rihanna, vecchi e nuovi progetti

La foto a Barbados di Rihanna sembrerebbe non lasciare alcun dubbio, ma non vi è alcuna certezza della gravidanza fino a prova contraria. Ciò che continua a far parlare di lei, però, non è solo questo. La cantante, infatti, ha collezionato un successo dopo l’altro e continua a essere al centro dell’attenzione nonostante il suo ultimo lavoro discografico Anti risalga al 2016, con grande dispiacere dei fan che aspettano al più presto un nuovo album dell’artista.

Nel frattempo, nonostante con la musica sia rimasta apparentemente ferma (chissà se ha nel cassetto nuovi lavori!), Rihanna ha lanciato per ultime le sue collezioni per Fenty Beauty, una di cosmetici e quella di biancheria intima Savage x Fenty.