Rihanna e la sua “pancia positivity”, esibizione felice della gravidanza

Rihanna e ASAP Rocky, la loro storia d’amore (con bellissima attesa)

Da quando ha comunicato ufficialmente di essere in attesa del primo figlio da ASAP Rocky, Rihanna non perde occasione per mostrarsi, a eventi ufficiali così come per strada, con il suo bellissimo pancione in evidenza. Nonostante il freddo e le temperature non certo estive di New York in questo periodo (febbraio 2022) la cantante divenuta imprenditrice di successo sembra voler insistere nel suo messaggio di pancia positive, dopo quello portato avanti con le sue campagne di moda all’insegna dell’inclusività e dell’accettazione di sé.

La pancia, sembra voler dire Riri, e la gravidanza, non devono essere viste come una parentesi di “fuori forma” e abbrutimento, ma anzi come un vero e proprio stato di grazia e vanno celebrate e mostrate senza pudore o vergogna.

E Rihanna, con i suoi jeans a vita bassa, i golfini e piumoni oversize e l’immancabile pancione in mostra, bella e radiosa come non mai, ne è uno slogan vivente.