Zac Efron e Nina Dobrev sono una coppia? Beccati insieme in vacanza

Zac Efron e Nina Dobrev stanno trascorrendo qualche giorno in Italia in compagnia di alcuni amici: è nata una coppia?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Zac Efron e Nina Dobrev

Nuova coppia all’orizzonte? Nina Dobrev e Zac Efron, tra gli attori più amati della generazione Millennial, sono stati fotografati insieme in vacanza in Italia. Lei è tornata single da pochissimo dopo la fine della lunga relazione con Shaun White, e ha scelto di concedersi qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici. Tra loro, anche il divo di High School Musical, con cui già anni fa si era parlato di un presunto flirt.

Zac Efron e Nina Dobrev insieme in vacanza

Capelli biondo platino e fisico scolpito, Zac Efron è sbarcato in Italia a bordo del suo yacht. Tra gli amici presenti a bordo dell’imbarcazione, tuttavia, c’era anche un volto noto: parliamo di Nina Dobrev, tornata single da una settimana dopo la rottura con Shaun White. L’ex protagonista di The Vampire Diaries e l’attore 37enne si sono messi alla prova con sport e giochi acquatici, tradendo un feeling particolare.

Non è la prima volta che si parla di un presunto flirt tra le due star: sei anni fa, gli stessi pettegolezzi avevano iniziato a circolare in seguito alla presenza dell’attrice in un malizioso filmato pubblicato su YouTube da Efron. Le indiscrezioni ebbero comunque vita breve, poiché poco dopo Nina si fidanzò con White. Il suo rapporto con Zac, ad ogni modo, è proseguito nel tempo, e chissà che questa volta il tempismo non sia dalla loro parte.

Efron e Nina si trovano in Italia in compagnia di altri volti noti del piccolo schermo: tra loro Chace Crawford, protagonista della serie tv Gossip Girl, insieme alla fidanzata Kelsey Merritt, e l’attore Miles Teller con la moglie Keleigh Sperry. Che la terza coppia a bordo sia proprio quella formata dalla Dobrev e dall’attore 37enne?

Nina Dobrev e la fine della storia con Shaun White

Nina Dobrev ha annunciato qualche giorno fa la separazione dal fidanzato Shaun White, a cui era legata da 5 anni e con cui stava anche organizzando il matrimonio: “La rottura è stata decisa da entrambi ed è avvenuta con amore e con profondo rispetto reciproco” ha fatto sapere un amico dell’ex coppia a People. “Non c’è stato nessun dramma, hanno solo capito che le loro strade stavano prendendo direzioni diverse”, ha ribadito la fonte.

Nonostante quanto sostenuto da alcune indiscrezioni, la scelta di avere figli non sarebbe stato uno dei motivi alla base della crisi, poiché sia Nina che Shaun avrebbero voluto costruire una famiglia. Ad allontanarli, sarebbero stati piuttosto i diversi stili di vita: lei, focalizzata sui suoi progetti professionali, si sarebbe trovata spesso a viaggiare tra Europa e Stati Uniti. Lui, ex campione di snowboarding, dopo essersi ritirato dalle competzioni sportive avrebbe invece preferito condurre una vita più tranquilla.

Zac Efron sarebbe single da diversi anni: l’ultima relazione del divo 37enne è stata quella con la modella Vanessa Valladares dal 2020 al 2021. Successivamente solo flirt mai confermati, come quello con la top model Phoebe Dynevor. La sua love story più lunga, invece, è stata quella con la collega Vanessa Hudgens, conosciuta proprio sul set di High School Musical.