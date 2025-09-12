Nina Dobrev torna single, matrimonio saltato con Shaun White

Un anno dopo la romantica proposta di nozze, l'attrice di The Vampire Diaries e lo snowboarder hanno deciso di dividere le loro strade

Dopo cinque anni insieme, Nina Dobrev e Shaun White si sono lasciati. La notizia è stata una sorpresa per tutti. Non solo perché la coppia doveva convolare a nozze ma anche perché era molto amata e si è sempre presentata sui social come unita e felice. Ma cosa ha portato davvero alla loro separazione?

Perché Nina Dobrev e Shaun White si sono lasciati

Secondo quanto scrive People, l’attrice di The Vampire Diaries e il campione olimpico di snowboard hanno deciso di dirsi addio. Anche se nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche dirette, fonti vicine alla coppia hanno indicato che la decisione è stata reciproca e senza conflitti.

“È stata una decisione reciproca, non facile, ma presa con amore e profondo rispetto reciproco”, ha detto una persona vicina all’ormai ex coppia. “Non c’è stato nessun dramma, hanno solo capito che le loro strade stavano prendendo direzioni diverse”, ha aggiunto l’insider.

Nina Dobrev e Snow White sono stati fotografati insieme l’ultima volta il 31 agosto 2025 a Los Angeles. Ma il 7 settembre l’attrice ha sfilato al Toronto International Film Festival 2025 senza il suo anello di fidanzamento con diamante da 5 carati. Ha anche rimosso il post della proposta di matrimonio, che era stato fissato in cima al suo profilo Instagram.

Ad allontanare i due sarebbero stati soprattutto i due differenti stili di vita. Nina è più concentrata su progetti cinematografici e televisivi, il che la costringe a viaggiare costantemente tra Europa e Stati Uniti.

Shaun, invece, conduce una vita più tranquilla, da quando si è ritirato dalle competizioni sportive e ha iniziato a darsi da fare con iniziative imprenditoriali e sponsorizzazioni. Questa differenza di ritmi e priorità avrebbe reso il rapporto sempre più complicato nel tempo.

Tra l’altro in questo ultimo anno i preparativi di nozze non sono mai iniziati. Colpa sempre dei rispettivi impegni di lavoro anche se in un’intervista di qualche tempo fa a E!, la Dobrev aveva minimizzato la situazione.

“Ero in Australia a girare un film e poi ci sono state le feste di Natale. Ci stiamo semplicemente godendo il nostro fidanzamento. Hai un fidanzato per metà della vita e poi un marito per l’altra metà, ma il periodo di fidanzamento è molto breve”, aveva spiegato.

Una storia d’amore importante

Nina Dobrev e Shaun White hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e fin da subito hanno formato una delle coppie più belle e affiatate di Hollywood. Hanno condiviso viaggi, allenamenti e persino momenti in famiglia, prontamente postati sui social media.

Durante le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, Nina ha sostenuto Shaun nella sua ultima prestazione da atleta professionista. Un gesto visto come una profonda dimostrazione di amore e impegno.

Sebbene la fine della loro relazione abbia rattristato molti fan, la separazione è stata descritta come rispettosa e senza rancore. Secondo molti, tra i due esiste ancora affetto e ammirazione reciproci, quindi non si esclude un legame esclusivamente di amicizia in futuro.

Nina Dobrev ha recentemente terminato le riprese di un nuovo thriller e continuerà a concentrarsi sulla sua carriera di attrice. Nel frattempo, Shaun White è intenzionato a sviluppare il suo ruolo imprenditoriale e progetti che lo tengono legato allo sport.