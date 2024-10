Nina Dobrev sposa Shaun White, l’anello di fidanzamento è da sogno

Fonte: Getty Images Nina Dobrev

Fiori d’arancio per Nina Dobrev. L’attrice, nota ai più per il duplice ruolo di Elena Gilbert e Katherine Pierce nella serie tv cult The Vampire Diaries, ha detto sì al fidanzato Shaun White. Una romantica proposta di matrimonio arrivata dopo cinque anni insieme. Un rapporto diventato col tempo solido e granitico che è pronto allo step successivo, quello delle nozze. La Dobrev ha dato la lieta novella sui social network, dove ha postato alcune immagini del romantico gesto del suo futuro marito e mostrato il prezioso anello di fidanzamento ricevuto. Tanti, tantissimi, i commenti di congratulazioni da parte dei follower ma anche dei colleghi come Paul Wesley, alias Stefan Salvatore, grande amico di Nina.

Nina Dobrev pronta a sposare Shaun White

Nina Dobrev e Shaun White si sposano. La proposta di matrimonio era in programma già dalla scorsa estate ma lo sportivo ha deciso di farla solo a fine ottobre perché voleva che fosse davvero magica e romantica. Ma soprattutto inaspettata per la sua dolce metà. E così si è dichiarato all’interprete bulgara in una settimana piuttosto anonima, in cui Nina non sospettava di nulla. Una banale cena in un ristorante di New York è diventato ben presto qualcosa di più: un momento davvero indimenticabile.

Shaun White si è dichiarato apertamente al ristorante Golden Swan di New York e ha regalato alla Dobrev un anello da cinque carati di Lorraine Schwartz. L’ha convinta ad andare al locale fingendo che fosse una cena con Anna Wintour a cui era stata invitata. Per inginocchiarsi davanti alla sua futura moglie – sotto un arco di fiori, tra petali e numerose candele – Shaun ha sfoggiato un elegantissimo completo firmato Ralph Lauren. Look total Chanel, invece, per Nina Dobrev.

“RIP boyfriend, ciao fidanzato”, ha scritto l’attrice classe 1989 su Instagram. White è riuscito a far capitolare Nina dove altri hanno fallito. La relazione con Ian Somerhalder, il Damon di The Vampire Diaries, è infatti finita perché la Dobrev non era ancora pronta al grande passo. Troppo giovane all’epoca, ancora poco matura e così ha preferito chiudere quella liaison. Oggi, con Shaun, è tutta un’altra storia. E il futuro insieme è più roseo che mai.

Fonte: Getty Images

L’anello di fidanzamento di Nina Dobrev

Per chiedere in moglie Nina Dobrev, Shaun White non ha badato a spese. Un diamante da cinque carati il cui costo dovrebbe aggirarsi tra i 220mila e i 300mila dollari. “La scelta del diamante ovale allungato è sia moderna che elegante, ed è spesso una scelta popolare grazie alla sua eccellente brillantezza e all’effetto allungante sulla mano”, ha detto un esperto a Us Weekly.

White ha raccontato a Vogue di aver trascorso settimane a nascondere l’enorme anello in vari punti della casa in modo che Nina non lo trovasse. La Dobrev è rimasta completamente sbalordita dalla proposta. “Sono rimasta sotto shock. Mi sono semplicemente bloccata e l’ho fissato prima di dire, “No, no, no!”.

Per mantenere la notizia riservata per qualche giorno, l’attrice si è sempre tolta l’anello di fidanzamento prima di uscire di casa. Ma ora non vede l’ora di mostrarlo ovunque vada. “Non voglio più toglierlo!”, ha esclamato.

Chi è Shaun White, il futuro marito di Nina Dobrev

Classe 1986, Shaun White è un ex snowboarder e skater statunitense. Noto a livello internazionale anche con i soprannomi di Animal (per la somiglianza ad un personaggio del Muppet Show) e The Flying Tomato per via della sua folta capigliatura rossa, ha ottenuto il titolo di campione olimpico nella specialità halfpipe a Torino 2006, Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018. Grazie ai suoi successi sportivi è diventato protagonista di ben tre videogiochi. Tra una sfida e l’altra si è dato da fare anche come attore, recitando in piccoli ruoli al cinema e in tv.

Nina Dobrev e Shaun White si sono conosciuti ad un workshop motivazionale in Florida. Dopo quell’evento sono usciti a cena e solo in quell’occasione lui ha scoperto la popolarità di lei. “Non sapevo nulla di Nina – ha ammesso Shaun a People – Al ristorante lo staff chiedeva foto e io non capivo cosa stava succedendo. È stato molto divertente”. La coppia è andata a convivere quasi subito, complice anche il lockdown dei primi mesi del 2020. Una prova importante che è stata brillantemente superata.

Lo scorso gennaio Nina Dobrev ha rivelato in un’intervista come riesce a mantenere sempre viva la passione all’interno della coppia anche dopo tanto tempo insieme: “Sono una grande pianificatrice. Ogni settimana organizziamo a vicenda un appuntamento a sorpresa. Quindi settimana pianifico io e lui non avrà idea di cosa stiamo facendo, quindi è una sorpresa per lui. E poi la settimana successiva, pianificherà lui e sarà una sorpresa completa per me. E lo facciamo ogni singola settimana”.