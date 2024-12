Ballando con le Stelle, Nina Zilli: “Felice anche se stasera non sarò in finale”

Fonte: IPA Nina Zilli con Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle

Nina Zilli non ha nascosto un pizzico di amarezza nelle parole che ha condiviso su Instagram quest’oggi. Una giornata scelta tutt’altro che casualmente: il 21 dicembre va in onda la finale di Ballando con le Stelle a cui lei, a causa di un problema di salute (e nonostante un grande talento), ha dovuto rinunciare. Ben “4 costole rotte in 5 punti”, come lei stessa ha precisato, le hanno impedito di aspirare al podio ma non le hanno tolto l’entusiasmo. La gioia di essersi messa in gioco e di aver conosciuto un ambiente e persone speciali hanno superato di gran lunga il dolore e la fatica.

Nina Zilli e l’esperienza a Ballando con le Stelle

L’artista piacentina ha colto l’occasione per tornare a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle, facendo un breve ma ricco riassunto di quanto ha vissuto nei quattro mesi tra la sala prove e lo studio. Quattro mesi che lei stessa ha definito “molto intensi”, che le hanno lasciato “cose belle” e “cose brutte”.

“Le cose più belle, le cose più brutte. Le amiche, 4 costole rotte in 5 punti. Le mancanze, i regali inaspettati. La malattia, la vita. I pianti, la gioia. Si può sempre riportare tutto ad un semplice dualismo che ci permette di comprendere che una rosa non sarebbe tale senza le spine, oppure basta dire: that’s life! Assaporiamo la vita tra vittorie e sconfitte, amore e dolore (…). Sono stati 4 mesi molto intensi, mentirei se vi dicessi che fa lo stesso, che va bene così com’è andata”.

Onesta come sempre, Nina Zilli non ha nascosto di essere profondamente dispiaciuta per non aver potuto completare il suo percorso a Ballando come avrebbe sperato e voluto – “mi sto ancora mangiando le mani per gli sforzi, la fatica e il dolore immani”, ha scritto -, ma ha anche espresso grande gratitudine: “Ho imparato tanto, sono andata oltre la mia comfort zone e ho spaccato, nonostante le costole spaccate, scusate il gioco di parole. Posso dirmi felice, stupita, forte, anche se stasera non sarò in finale. Sono andata oltre i miei limiti con 4 costole rotte in 5 punti, un’edema al piede e giù ad allenarsi e a ballare col sorriso”.

Il sorriso non lo ha mai perso nonostante abbia “ballato distrutta”: “Ho messo tutta l’anima che ho e non me ne pento. Ho imparato tanto, sbattuto il muso, riso e pianto, incontrato persone speciali come diamanti puri e str***i infiniti, pure un ladro che mi ha rubato un anello, 2 braccialetti e le medicine per le mie allergie”. La cantautrice ha aggiunto anche di avere una “Stella preferita” per cui fa il tifo, ma ha concluso augurando a tutte le coppie finaliste un grande in bocca al lupo.

Il messaggio del Maestro Pasquale La Rocca

Non c’è Ballando con le Stelle senza Pasquale La Rocca – vincitore, tra l’altro, delle ultime edizioni del dancing show – e in effetti quest’anno gli era stata affidata proprio Nina Zilli. La coppia sin da subito aveva fatto scintille: frizzanti, spettacolari e mai banali, ricchi di idee e visibilmente affini. In molti speravano e credevano che si sarebbero aggiudicati la vittoria.

Alla fine le condizioni di salute della cantautrice hanno costretto lei a ritirarsi e lui, di conseguenza, a rinunciare alla gara, salvo poi rientrare per “salvare” Federica Pellegrini, rimasta senza Maestro dopo la cacciata di Angelo Madonia e l’infortunio del sostituto, Samuel Peron.

La gara non è ancora finita per Pasquale La Rocca, ma il pensiero per la sua “prima ballerina” resta: “Mi manchi. La donna dal talento unico che nonostante le difficoltà mi ha regalato tante emozioni. Ti voglio bene”, ha commentato su Instagram. Una bella amicizia nata in TV ma che va ben oltre il piccolo schermo.