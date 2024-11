Fonte: IPA Nina Zilli

Nina Zilli è una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Ospite nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, si è guardata alle spalle, ricordando momenti belli e brutti. Dalle complesse esperienze giovanili alle chance a inizio carriera, fino al grande amore.

Nina Zilli bullizzata

Raggiunto il successo, è oggi molto più facile per Nina Zilli esprimere tutto il proprio estro. La situazione non era però tanto semplice quando si trovava tra i banchi di scuola. Anche lei, come tanti, ha dovuto fronteggiare la mannaia del bullismo. Ha spiegato come al tempo certe definizioni non fossero di certo diffuse come oggi.

Si prestava un’attenzione differente al tema e, anzi, lo si considerava qualcosa di normale. I bambini sono spietati e spesso cattivi ma tutto ciò fortifica. Ecco in estrema sintesi ciò quasi tutti, al tempo, si sono sentiti dire tra le mura di casa: “Da piccola ero molto introspettiva. Stavo tutto il tempo con la mia migliore amica. Eravamo due sfigate e io avevo l’apparecchio fisso ai denti, con il baffo. L’ho messo una sola volta in prima media. Quella giornata a scuola mi è bastata”.

È stata presa in giro ma lo racconta col sorriso, oggi, e la risolutezza di un’adulta che spiega come tutto ciò le sia servito. Sua madre le ha insegnato a reagire, perché il mondo è così, colmo di bulli. Una lezione che ha tratto da tutto ciò? Fregarsene di più di ciò che dice la gente. La cantante fa però anche una riflessione sulla condizione dei giovani oggi: “Preferisco un milione di volte quei bulli, che mi hanno guardata negli occhi, rispetto a cyberbulli di oggi e a ciò che vivono i ragazzini. Credo che certe cose ti rinforzino, perché non c’era mia madre a salvarmi da queste situazioni”.

Il suo grande amore

La sua carriera nel mondo dello spettacolo l’ha vista passare da un palcoscenico all’altro. Chiacchierando con Caterina Balivo, ha ricordato l’incontro con Massimo Ranieri, che porta nel cuore. Al tempo stesso ha voluto ringraziare Ferzan Ozpetek per il gran lancio alla sua carriera nelle prime fasi.

E ora? Non abbocca alla provocazione della padrona di casa, a caccia di informazioni in esclusiva sul Festival di Sanremo 2025. Non si sbilancia sul fatto d’aver o meno presentato un brano a Carlo Conti. Sottolinea però come al momento non sia in condizione, dato il recupero fisico post Ballando con le Stelle. Qualcosa che procede nel migliore dei modi, dal momento che lei e Pasquale La Rocca torneranno in pista il 30 novembre.

Si gode un po’ di riposo a casa, circondata dai suoi amori. Ad attenderla a casa ci sono infatti sua figlia Anna Blue e il suo compagno Danti, (Daniele Lazzarin). Questa storia d’amore ha avuto inizio nel 2019 e in qualche modo c’entrano Fiorello e J-Ax.

Lei infatti ha conosciuto il suo Danti a Viva RaiPlay di Fiorello. Merito però anche a J-Ax: “Mi sa che devi trovarti un bel nerd, di quelli che piacciono a te”. Queste le parole riportate dalla cantante, che ha poi ricordato d’aver cantato proprio con il frontman degli Articolo 31 e Daniele Lazzarin. I due si conoscevano già. Avevano anche scritto insieme, ma poi è scattato qualcosa: “Lì non è successo niente ma poi mi ha corteggiata, fino al primo bacio, che è stato bellissimo”.