La Volta Buona, Federica Pellegrini su Angelo Madonia: “Ci ho creduto fino alla fine”

Federica Pellegrini è una delle grandi protagoniste dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Un percorso bellissimo, come lei stessa lo ha definito più di una volta, cosa che ha ribadito anche nel salotto di Caterina Balivo. La Divina del nuoto italiano a La Volta Buona ha ripercorso vita privata e carriera ma, inevitabilmente, ad avere un certo peso è stata la questione relativa all’esclusione del suo maestro di danza, Angelo Madonia, dallo show di Milly Carlucci. Una questione che ha lasciato una certa amarezza nella Pellegrini.

Federica Pellegrini torna a parlare di Angelo Madonia

Per una come lei che ha sempre affrontato ogni sfida della vita, sportiva e non, con forza e grande determinazione, l’approccio a Ballando con le Stelle è stato pressoché identico a quello avuto nelle tantissime gare che hanno costellato la sua carriera. Mettersi in gioco non è un eufemismo per Federica Pellegrini ed è anche per tale ragione che il fatto che il suo percorso a passo di danza nello show di Milly Carlucci sia stato in qualche modo “adombrato” da gossip che poco hanno a che vedere con lo stesso, ha lasciato in lei una certa amarezza.

La Pellegrini a La Volta Buona ha ribadito il concetto: Ballando con le Stelle è un’esperienza che ha molti più lati positivi che negativi, nonostante quanto accaduto col suo maestro di danza Angelo Madonia. “È stato un percorso bellissimo di crescita puntata dopo puntata – ha spiegato a Caterina Balivo -, (…) sono contentissima del mio percorso”. Attualmente finalista con il (secondo) sostituto di Madonia, Pasquale La Rocca, non ha nascosto che sia comunque mancata la complicità necessaria in qualunque gioco di squadra. E lei, nonostante la carriera sportiva l’abbia portata a sfidare i propri limiti da sola, sa bene quanto sia essenziale.

“Ballando è bello anche perché è un gioco di squadra a due, si instaura un rapporto bellissimo, complice, vicino con la persona che ti accompagna per mano in questo percorso e che ti insegna ogni passo. Purtroppo c’è stato qualche intoppo, qualche scivolone. Non c’è stata la voglia di fare questo percorso insieme. Non c’era questa complicità, è stato un po’ difficile (…). Mi spiace soltanto che nel punto più alto di questo percorso poi si sia parlato di altro, però di fatto l’ultimo ballo è stato il migliore”, ha spiegato.

E a una domanda diretta della padrona di casa: “Mi sono chiesta se Angelo Madonia fosse il ballerino giusto per me, ma non è carino adesso esternare questa cosa. Io sono abituata anche facendo uno sport individuale a fare gioco di squadra (…), ci ho creduto fino alla fine, infatti questa crescita era visibile. Non posso parlare col senno di poi”. Una risposta che fa eco a quanto già detto dalla Divina a Domenica In, dove ha espresso un certo dispiacere per non aver ricevuto alcun contatto da parte del maestro di danza e compagno di Sonia Bruganelli.

Fonte: IPA

Il nuovo percorso con Pasquale La Rocca

Sono state settimane complicate e costellate di gossip e questioni che nulla hanno a che vedere direttamente con la danza – le stesse che hanno spinto la produzione ad allontanare Angelo Madonia da Ballando con le Stelle -, ma a salvare la baracca, come si suol dire, ci ha pensato Pasquale La Rocca. Il maestro e già più volte vincitore del dancing show di Milly Carlucci aveva perso la sua ballerina Nina Zilli, ma adesso ha ritrovato una nuova partner da far brillare in pista.

Per Federica Pellegrini è stato come trovare un’ancora a cui aggrapparsi anziché affondare e la coppia, che ha già dimostrato grande intesa, è pronta a gareggiare in finale per provare a vincere questa edizione. E i presupposti sono più che buoni, nonostante la rivalità di concorrenti agguerritissime (e bravissime) come Bianca Guaccero e Federica Nargi. Si prospetta un podio tutto al femminile.