Digitale terrestre, cosa cambia a settembre: aumentano i canali tv gratis

Cosa cambia a settembre con il digitale terrestre e perché sarà necessario effettuare la risintonizzazione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Digitale terrestre

A settembre il digitale terrestre cambia ancora con una nuova numerazione dei canali e tante novità tutte da scoprire che richiederanno, ovviamente, una risintonizzazione.

Digitale terreste, come cambia la numerazione dei canali

Partiamo dagli elementi più importanti: come sarà la numerazione aggiornata dei canali televisivi? Rai 1 HD sarà al numero 1, Rai 2 HD al numero 2, Rai 3 TGR Regione al numero 3. Troviamo poi Rete4 HD al numero 4, Canale5 HD al numero 5, Italia1 HD al numero 6, LA7 HD al numero 7, TV8 HD all’8 e NOVE al numero 9. I numeri dal 10 al 19 saranno invece dedicate alle emittenti locali.

Al numero 20 ci sarà Mediaset HD al 20, troveremo poi Rai 4 al numero 21, Iris HD al numero 22, Rai 5 al numero 23, Rai Movie HD al numero 24, Rai Premium al numero 25, Cielo al numero 26, 27Twentyseven HD al numero 27, TV2000 al numero 28, LA7CINEMA al numero 29 e La5 HD al numero 30.

Completano la lista Real Time, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, Giallo, Boing HD, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai News 24, Sky TG24, TGCOM24 HD, DMAX, Rai Storia HD e Rai Sport HD.

Sopra il canale numero 100 invece si potranno trovare le repliche dei principali canali dal 101 al 109. Seguiti dalle emittenti locali e regionali che in replica occuperanno la fascia dal canale 120 al canale 170.

I canali dal 200 al 260 invece saranno dedicati ai servizi Rai, mentre i canali esteri saranno disponibili al 241 con France 24. Dal canale 530 al 570 ci saranno le radio che si visualizzano in televisione. Infine i numerosi canali regionali tra 801 e 823, uno per ogni regione.

Fra i canali gratuiti inseriti in questo nuovo aggiornamento ci sarà inoltre Maria Visione, una emittente religiosa che sarà disponibile al canale 255. Dopo un passaggio all’alta definizione, il canale verrà trasmesso da settembre in qualità SD con una maggiore definizione dell’immagine.

Inoltre, come comunicato in questi giorni, nel Mux Locale 4 che è attivo in Abruzzo il canale Turismo TV ha mutato nome in Turismo TV Lazio. San Marino RTV HD invece ha aumentato la sua copertura arrivando anche in Emilia Romagna. Cambiamenti importanti per chi vive in quelle zone e che andranno presi in considerazione durante la risintonizzazione.

Come risintonizzare il televisore

La risintonizzazione è essenziale per poter recuperare l’aggiornamento relativo ai canali e alla qualità delle immagini trasmesse. Si tratta di una operazione che dura davvero pochi minuti, ma che apporta numerosi vantaggi.

Come fare la risintonizzazione della tv? La procedura solitamente varia in base al produttore della tv e al marchio. Solitamente comunque è necessario entrare nel menu del televisore e selezionare la sezione dedicata ai canali oppure alla sintonizzazione. A quel punto sarà necessario avviare la ricerca automatica.

Il televisore analizzerà le frequenze inviate dall’antenna e in questo modo riuscirà a identificare la lista dei programmi tramite la numerazione LCN. Una volta terminata la scansione appariranno le versioni HD dei vari canali, i nuovi programmi e servizi.