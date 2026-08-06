Ascolti tv del 5 agosto, Oppenheimer in prima visione sfida la Rai

IPA Cillian Murphy in Oppenheimer

Il 5 agosto è andato in onda il grande cinema in televisione: Oppenheimer, la pellicola di Christopher Nolan che ha vinto 7 premi Oscar, è arrivato su Mediaset, precisamente su Canale5. Anche altre Reti hanno scelto di puntare sul cinema, e non sono mancati i concerti, ormai “ossatura” della tv estiva. Su Rai1 il film Teo e Zodì – Un cammello per amico, e su Rete4 abbiamo ritrovato un grande classico, ovvero Sapore di mare (il secondo è andato in onda alle 23.30). Ema Stokholma e Gino Castaldo hanno invece condotto il concerto dedicato a Rino Gaetano su Rai2, con Radio2Live – Il cielo è sempre più blu.

Ascolti tv del 5 agosto, prima serata

Nella serata di ieri, mercoledì 5 agosto 2026, il testa a testa per la vetta è stato tra le due ammiraglie. Su Rai1 il film Teo e Zodì – Un cammello per amico ha radunato 1.524.000 spettatori, conquistando il 13,3% di share, mentre su Canale5 la prima visione di Oppenheimer, pur fermandosi a 1.413.000 spettatori, ha strappato lo share più alto della serata con il 16,2%, complice anche la lunga durata.

Su Italia1 la serie Chicago P.D. ha raccolto 918.000 spettatori con l’8%, mentre su Rai3 Un Giorno in Pretura ha interessato 748.000 spettatori, pari al 6%. Buon riscontro anche per il concerto di Rai2, Radio2 Live – Il Cielo è Sempre più Blu, seguito da 664.000 spettatori con il 7%. Più staccate le altre reti: su Rete4 il grande classico Sapore di mare si è fermato a 645.000 spettatori (5,3%), su La7 la replica de La Giusta Distanza ha totalizzato 420.000 spettatori (3,3%), su Tv8 il film Cani sciolti ha ottenuto 284.000 spettatori (2,4%) e sul Nove l’amichevole di calcio Chelsea-Juventus ha richiamato 226.000 spettatori con il 2%.

Access Prime time, i dati del 5 agosto

Nella fascia che precede la prima serata, il duello tra le due reti ammiraglie si è confermato senza storia. A dominare è stata ancora una volta La Ruota della Fortuna: su Canale5, dopo l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna, che ha raccolto 3.115.000 spettatori con il 22,4%, il gioco condotto da Gerry Scotti ha spiccato il volo fino a 4.114.000 spettatori, conquistando il 28% di share. Su Rai1, L’Eredità Summer si è dovuta accontentare di 2.295.000 spettatori, pari al 15,7%.

La lotta per il terzo posto ha visto prevalere Rai3, dove Un Posto al Sole ha appassionato 1.057.000 spettatori con il 7,3%, seguito da La7 con In Onda, che ha convinto 979.000 spettatori (6,7%). Più indietro Italia1, dove N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 865.000 spettatori (5,9%), mentre su Rete4 4 di Sera News ha totalizzato 657.000 spettatori (4,7%) nella prima parte e 613.000 (4,1%) nella seconda. Chiudono Tv8 con 4 Ristoranti, seguito da 487.000 spettatori (3,4%), e il Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più?, che ha totalizzato 443.000 spettatori con il 3%.

Preserale, i dati del 5 agosto

La sfida a squadre de L’Intesa Vincente di Reazione a Catena ha radunato 1.976.000 spettatori con il 21,6%, per poi lasciare spazio al gioco vero e proprio, seguito da 2.915.000 spettatori e a un brillante 25,6%. The Wall su Canale5 ha comunque ottenuto un buon riscontro: 1.302.000 spettatori (15,4%) nella prima parte con I Protagonisti e 1.761.000 spettatori (17,3%) nel gioco successivo.

Un ottimo risultato è arrivato da Rai3, dove le news dei TGR hanno tenuto informati 1.715.000 spettatori con il 14,9%, seguite poi da Blob (673.000 spettatori, 5,4%) e dalla replica di Via dei Matti n° 0 (539.000, 4%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto hanno appassionato 716.000 spettatori (5,9%); su Rete4 il traino della fascia ha visto 10 Minuti scelto da 646.000 spettatori (5,9%) e La Promessa seguita da 696.000 spettatori (5,6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 297.000 spettatori (3,2%) e C.S.I. – Scena del Crimine 430.000 spettatori (3,5%). Su La7 i due episodi di Grantchester hanno interessato rispettivamente 148.000 spettatori (1,8%) e 144.000 (1,4%), mentre su Tv8 4 Hotel ha conquistato 279.000 spettatori (2,5%). Chiude il Nove, dove dopo Little Big Italy (220.000, 2,7%) Cash or Trash ha convinto 355.000 spettatori con il 2,9%.