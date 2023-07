“Uomini e Donne”, Natalia Paragoni è mamma per la prima volta: la gioia con Andrea Zelletta

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer affermata, è diventata mamma. A dare l’annuncio il compagno, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi Andrea Zelletta. Per la coppia, che qualche tempo fa ha superato pure la difficile prova del Grande Fratello Vip, si tratta della prima figlia. Natalia e Andrea, infatti, hanno avuto una bambina, nata nel primo pomeriggio di giovedì 20 luglio.

“Uomini e Donne”: è nata la figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha annunciato la nascita della figlia con una storia su Instagram. Ha condiviso una foto in cui è in ospedale con Natalia Paragoni che, sdraiata su un lettino, tiene in braccio la piccola. “Ginevra. 20/07/2023 11:29. Natalia mi ha regalato la gioia più grande, ti amo”, ha scritto il deejay ed ex gieffino, più che mai al settimo cielo per questa immensa gioia. Il nome della bambina è stato svelato solo dopo il parto: la coppia di Uomini e Donne ha deciso di mantenere il massimo riserbo al riguardo anche perché “si può sempre cambiare all’ultimo no? In teoria avremmo scelto, però non si sa mai…”. L’annuncio del sesso della nascitura era stato annunciato durante una puntata di Verissimo.

Qualche tempo fa Natalia Paragoni ha parlato dell’eventualità di mostrare la primogenita sui social network, argomento assai dibattuto in questo determinato periodo storico. L’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di non avere ancora preso una decisione chiara a riguardo: “È un argomento difficile, complicato. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri amici più cari. Non saprei dirvi. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi non so”.

Nella prima immagine condivisa da Andrea Zelletta, il volto di Ginevra è coperto da un cuoricino rosso. In futuro, però, i due potrebbero cedere alla tentazione di mostrare la figlia. La gravidanza di Natalia Paragoni non è stata molto semplice: nel corso dei mesi ha dovuto fare i conti con nausee, altri problemi di salute e tanti dubbi e perplessità, di quelle comuni ad ogni neo mamma.

“Uomini e Donne”: la storia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne, dove lui è stato per mesi tronista e, il 30 maggio dello stesso anno, ha scelto quella che – effettivamente – è poi diventa la donna della sua vita. Da allora la coppia è inseparabile, al di là di qualche voce di crisi sempre puntualmente smentite dai diretti interessati, e i due sono talmente legati da aver superato indenni la lunghissima “detenzione” nella casa del Grande Fratello Vip di Zelletta che è stato tra i protagonisti dell’edizione del 2020, tra le più lunghe di sempre.

Natalia e Andrea, nonostante si sia parlato spesso in giro di un imminente matrimonio, non sono ancora sposati. Lo stesso Andrea ha sottolineato qualche me se fa che Natalia avrebbe voluto tanto convolare a nozze – “Ne parla tutti i giorni” – ha affermato. Mentre lui, in merito, ha dichiarato: “Mi piacerebbe che ci godessimo questa fase iniziale, prima preferirei avere un figlio”. Detto, fatto.