‘Uomini e donne’, per il pubblico cambia tutto: le novità della prossima edizione

Format vincente non si cambia, ma qualche piccola novità è sempre ben accetta, anche nel caso di programmi di successo come ‘Uomini e Donne‘. Lo show di Maria De Filippi, confermato senza riserva alcune nei palinsesti Mediaset del prossimo autunno, riserverà infatti delle sorprese al pubblico che da anni segue con curiosità e pathos le vicende dei tronisti e dei protagonisti del parterre Over.

I cambiamenti non riguardano ovviamente la conduttrice, per la quale Pier Silvio Berlusconi ha speso parole di grande stima ed affetto, ma i contenuti e il cast del dating show. Si preannunciano novità coraggiosae e per molti versi anche inaspettate, che potrebbero tuttavia piacere anche agli aficionados di ‘Uomini e Donne’.

‘Uomini e Donne’, la novità che non ti aspetti

Conto alla rovescia per l’inizio della nuova edizione di ‘Uomini e Donne‘: il dating show più celebre della televisione italiana dovrebbe tornare su Canale 5 già a partire dal prossimo 11 settembre, portando con sé non poche novità. Se la conduzione di Maria De Filippi non è mai stata messa in discussione, lo stesso non si può dire degli opinionisti che la affiancano: non si hanno infatti notizie certe in merito alla presenza né di Gianni Sperti né di Tina Cipollari, che secondo alcune voci di corridoio (in verità mai confermate) potrebbe cambiare ruolo all’interno dello show.

Mentre sugli opinionisti del programma aleggia ancora il mistero, sono invece trapelate altre indiscrezioni sulla prossima edizione dello show. Stando all’esperto di televisione Amedeo Venza, infatti, nel corso delle puntate di ‘Uomini e Donne’ ci sarà una rubrica dedicata agli animali, al fine di sensibilizzare sui temi dell’abbandono e dell’adozione canina.

La notizia appare verosimile in quanto Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi, non ha mai nascosto il suo impegno in tal senso, e potrebbe essere stata lei a coinvolgere Queen Mary nell’ambizioso progetto. D’altro canto anche la conduttrice ha spesso portato in trasmissione Saki, il suo amico a quattro zampe, e il nuovo segmento di ‘Uomini e Donne’ potrebbe essere semplicemente il naturale proseguimento di un sentiero in parte già tracciato.

Chi saranno i nuovi tronisti?

Pochissimi indizi, infine, sui nomi dei nuovi tronisti. Maria De Filippi e la sua redazione saranno chiamati a scelte importanti e ben ponderate, visti gli esiti deludenti delle ultime coppie. Sia Luca Daffrè che Nicole Santinelli, protagonisti degli ultimi troni di ‘Uomini e Donne’, non sono riusciti a far sognare gli spettatori: in entrambi i casi, infatti, le storie d’amore con le rispettive scelte si sono concluse in tempi lampo.

Se una parte del pubblico si auspica quindi di trovare nella prossima edizione del dating show dei volti poco noti e lontani dal mondo televisivo, non è da escludere la presenza di qualche tentatore di ‘Temptation Island’. Lo show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, complici tradimenti e falò di confronto dai ritmi serrati, si sta rivelando un grande successo, e gli spettatori hanno già individuato i propri beniamini tra alcuni dei single protagonisti. La speranza è quella di tornare ai fasti delle coppie che hanno fatto la storia dello show, come Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, da poco genitori, o Marco Fantini e Beatrice Valli. Il toto-nome, come sempre, è aperto.