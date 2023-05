“Uomini e Donne”, la scelta di Nicole emoziona lo studio: lacrime e passione

Ogni anno rimaniamo affascinate dal momento delle scelte a Uomini e Donne. Forse perché accompagniamo i Tronisti verso (si spera) il vero amore. In particolare, la scelta di Nicole Santinelli è stata carica di passione, di commozione, di emozione. Durante l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne del 12 maggio 2023, i petali hanno avvolto in un bacio super romantico Nicole e la sua scelta: Carlo Alberto Mancini.

Uomini e Donne, chi ha scelto Nicole Santinelli

La Tronista non ha avuto dubbi. Di fronte a lei, una scelta importante: proseguire il suo percorso di vita con Andrea Foriglio o Carlo Alberto Mancini. Ma non ha avuto dubbi: la sua presenza a Uomini e Donne è stata inevitabilmente segnata da diversi momenti salienti, come le liti con Roberta Di Padua, o ancora qualche critica di Gianni Sperti, soprattutto per il bigliettino segreto scritto da Andrea Foriglio.

Durante le sue esterne con Carlo Alberto Mancini, però, abbiamo avvertito un’elettricità indubbia tra i due: uniti quasi da un filo “invisibile”, che alla fine è lo stesso dell’amore. Nel momento del discorso, non abbiamo potuto fare a meno di rimanere affascinate dalla chimica tra Nicole e Carlo: la dichiarazione d’amore è stata davvero intensa. E del resto lui l’ha conquistata proprio per il suo modo di fare, definito “d’altri tempi”.

Il discorso di Nicole: la sua scelta è Carlo Alberto Mancini

“Sono arrivata qui e nella presentazione ho fatto il quadro dell’uomo che cercavo. Descrivevo un uomo dal cuore puro, un uomo galante, sincero, con le spalle forti tanto da potermi proteggere. Arrivata qui non ti avevo notato, finché non hai fatto un intervento. Eri lì seduto e lì mi hai incuriosito. Così ti ho portato in esterna. In quella prima esterna ci siamo trovati in tante cose su cui siamo simili, ho trovato tanti valori in te”.

Con la voce rotta dall’emozione e gli occhi commossi, Nicole ha raccontato i motivi per cui ha deciso di proseguire il suo percorso con Carlo. “Mi hai sorpresa con i tuoi modi, con le tue parole, con le tue frasi. Dall’altra parte nascevano in me dei dubbi. A volte cercavo un tuo gesto che non arrivava. Non sei riuscito a capirmi, ad andare oltre, mi hai fatto rimanere male”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Come nelle migliori storie, l’inizio non è stato facile. Non lo è mai, perché è il momento in cui due anime si incontrano, cercano di conoscersi, di capirsi. E non sempre si riesce a creare subito quella connessione magica. Ma tutto è cambiato rapidamente con la seconda esterna, quando alla fine ha capito davvero Carlo: la sua anima, la sua personalità. La sua voglia di amare.

“I tuoi occhi mi trasmettono sicurezza e protezione. Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell’abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l’uomo che desideravo e sognavo”, ha concluso così il suo discorso. D’altra parte, Carlo non si è fatto attendere: non ha esitato un secondo, non ha avuto alcun dubbio.

La reazione di Carlo Alberto Mancini e dello studio alla scelta

Quando si è alzato dalla sedia, per baciarla e abbracciarla, Carlo Alberto le ha fatto una promessa, una delle più belle viste nel corso di Uomini e Donne. “Ti proteggerò sempre”. Cascata di petali, lungo applauso in studio. In molti (ma non tutti) sono rimasti coinvolti dalla loro passione, che adesso potranno vivere lontani dallo schermo, dalle telecamere. Ora inizia la vera sfida. Sarà davvero amore? Solo il tempo potrà (davvero) dirlo. Intanto qualche spettatore si dice scettico, perché si aspettava una scelta diversa. Ma mettere d’accordo tutti non è sempre possibile.