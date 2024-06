Al termine di questa edizione, in Sardegna arriveranno nuove coppie per il secondo appuntamento annuale: bocciata l'idea del reality sulla neve

Senza ombra di dubbio, Temptation Island è uno dei programmi più amati di Mediaset. Ad oggi il gioco delle coppie condotto da Filippo Bisciglia è indubbiamente al primo posto per quanto riguarda il format dei reality.

Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non hanno fatto registrare i numeri passati, mentre l’equilibrio tra gossip, trash e risate di Temptation Island continua a garantire un elevato tasso d’attenzione da parte del pubblico. Ad aiutare è di certo anche la durata non eccessiva del programma che, per soddisfare tutti i fan, in questo 2024 propone una doppia edizione.

Temptation Island autunno

La prima edizione di Temptation Island 2024 non è ancora iniziata e già si parla della seconda. Sappiamo che le riprese del primo gruppo di fidanzati in crisi sono già state effettuate. Mediaset non ha ancora mandato il tutto in onda perché ha dovuto fare i conti con il palinsesto dettato dagli Europei di calcio.

I protagonisti sono però già stati annunciati e, come detto, non saranno i soli in questo anno. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito davidemaggio.it, che ha sottolineato come Maria De Filippi abbia accettato di produrre un secondo appuntamento, decisamente ravvicinato, per Temptation Island. Di seguito vi forniamo tutti i dettagli del caso.

Temptation Island autunno 2024, quando va in onda

Abbiamo già parlato di quando va in onda Temptation Island tra giugno e luglio, ma ora l’attenzione dei fan online è tutta rivolta all’edizione autunnale. È bene sottolineare la stagione, dal momento che chi desiderava vedere le coppie sulla neve resterà deluso.

Si è infatti deciso di dare il via alle riprese ancora una volta presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita Di Pula, in Sardegna. Le telecamere si accenderanno in piena estate, per poi mandare in onda il girato dopo poche settimane, di fatto.

Come non puntare pienamente sul format affidato all’amatissimo Filippo Bisciglia, considerando come nel 2023 sia stato ufficialmente il reality show più visto in Italia. Ha infatti vantato una media spettatori pari a 3,5 milioni, ottenendo il 27% di share.

Le riprese nella splendida Sardegna avranno inizio a fine agosto (è possibile che il programma vada in onda tra ottobre e novembre). Le coppie di fatto andranno in vacanza, anche se per tentare di ricucire i propri rapporti, o magari liberarsene una volta per tutte. Per quanto manchi ancora l’annuncio ufficiale, la direzione intrapresa da Pier Silvio Berlusconi sembra proprio questa.

Un modus operandi differente rispetto allo scorso anno. In precedenza infatti, durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024, un annuncio c’era stato e riguardava Temptation Island invernale. Un’idea poi totalmente scartata. Ora invece, nel silenzio generale, la produzione lavora per un raddoppio che ha di fatto dei precedenti. Basti pensare all’edizione 2020 con Alessia Marcuzzi, così come nel 2018 e 2019, con le versioni Vip affidate alla stessa Marcuzzi e a Simona Ventura.

In questo caso non ci sono informazioni relative alla guida del programma. Non è da escludere che Filippi Bisciglia possa fare doppietta. È però tutto da vedere. Di certo non ci saranno le due conduttrici citate, che oggi lavorano entrambe in Rai.