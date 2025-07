Temptation Island, il messaggio di Antonella Clerici fa discutere

Il commento della conduttrice Rai sul reality show condotto da Filippo Bisciglia ha attirato qualche critica di troppo e la diretta interessata ha risposto per le rime

IPA Antonella Clerici

Tra gli oltre quattro milioni di telespettatori che stanno seguendo con passione la nuova edizione di Temptation Island c’è anche Antonella Clerici. La conduttrice Rai non ha saputo resistere al fascino di certe dinamiche e ha addirittura commentato sui social la penultima puntata condotta da Filippo Bisciglia. Attirando però qualche critica di troppo, e del tutto ingiusta, che ha spinto la diretta interessata a replicare per le rime.

Cosa ha detto Antonella Clerici su Temptation Island

Durante la puntata di Temptation Island andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 luglio, Antonella Clerici ha commentato su X qual è, secondo il suo punto di vista, il vero successo del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

“Comunque Temptation Island è magnetica… forse perché le corna le abbiamo avute tutte/i“, ha scritto senza troppi giri di parole la bionda presentatrice. Un commento ironico e pungente che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori.

C’è chi ha applaudito la spontaneità di Antonella Clerici: “Ottima riflessione”, ha risposto qualcuno. “Quindi è un programma per cornuti, che vogliono sentirsi meno soli?”, ha scritto qualcun altro.

E c’è chi ha reagito con fastidio: “Ma parla per te…Mai fatte e mai avute. Questo commento non mi è proprio piaciuto!”, si legge sotto al tweet.

Poi è arrivata una critica che ha infastidito, e non poco, Antonellina. “Ecco che arriva un’altra lecchina della signora nata a Pavia”. Il riferimento è a Maria De Filippi che con la sua Fascino produce la trasmissione di successo.

Un’osservazione sgradevole e fuori luogo che ha spinto la Clerici a rispondere seccamente: “Non ne ho bisogno”. Del resto la 61enne è una delle conduttrici più amate e seguite in Italia e non ha di certo bisogno di comportamenti del genere.

Anche perché la sua passione per Temptation Island è ben nota. Già nel 2019 aveva ammesso di guardare piacevolmente lo show e di trovarlo “ipnotico” mentre due anni fa si era pubblicamente complimentata con chi lavora alle musiche e al montaggio della trasmissione per l’egregio lavoro.

Anche Ema Stokholma segue Temptation Island

Antonella Clerici non è l’unico volto noto a dire la sua sulle dinamiche di Temptation Island. Nei giorni scorsi anche Ema Stokholma, nota speaker radiofonica ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha commentato la puntata, criticando l’atteggiamento, ritenuto aggressivo, di alcuni fidanzati che, in preda alla rabbia, si sono scagliati contro la scenografia del programma.

“I maschi sono parecchio aggressivi e violenti vedo… uno spacca tutto, l’altro sbatte le porte fino a romperle, un altro addirittura si picchia da solo. Non è normale reagire cosi che paura raga”, ha scritto la giovane presentatrice.

Pure Anna Pettinelli non si perde una puntata di Temptation Island. L’insegnante di Amici ed esperta di musica ha anche partecipato qualche tempo fa all’edizione Vip del format, insieme all’ex fidanzato Stefano Macchi.

Nella storia della trasmissione è rimasta sicuramente iconica la frase “bella patata sono io” prornunicata dalla Pettinelli. Che, quest’anno, non ha esitato a criticare gli atteggiamenti di alcune coppie, in particolare quella formata da Marco e Denise.