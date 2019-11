Chi è Veronica Burchielli, nuova tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Veronica Burchielli è la nuova tronista di Uomini e Donne, e la sua “ascesa al trono” è stata a dir poco sorprendente.

La ragazza di La Spezia infatti, fino a qualche giorno fa sedeva negli studi di U&D dall’altra parte della barricata, cioè tra le corteggiatrici. È stata Maria De Filippi in persona a cambiarle ruolo e a regalarle la poltrona da tronista.

La ‘promozione’ di Veronica è arrivata alla fine della rocambolesca puntata in cui Alessandro Zarino ha fatto la sua scelta, caduta, dopo molte indecisioni, proprio sulla bella ventunenne ligure. Lei però, visti i continui tira e molla e i persistenti dubbi di lui non ha creduto alla sincerità delle sue parole.

Così, con un gesto a sorpresa, lo ha rifiutato. Maria De Filippi ha deciso allora di premiare il coraggio e la coerenza della ragazza, e di “trasformarla” da corteggiatrice a tronista, regalandole la preziosa poltrona. Ora in molti sono curiosi di vedere come se la caverà l’ex corteggiatrice nel ruolo ruolo.

Per Veronica Burchielli questa rappresenta una nuova grande occasione, anche se la ragazza ha raccontato di essere finita a Uomini e Donne quasi per caso, iscritta dalla sua migliore amica in un momento in cui stava soffrendo dopo la fine del suo primo grande amore, durato cinque anni.

Veronica è una donna sensibile e dinamica, ha 21 anni e vive con la madre. I suoi genitori si sono separati quando lei era piccola e lei non ha mai costruito un buon rapporto con il padre, mentre una presenza famigliare importante nella sua vita, come si è visto anche durante Uomini e Donne, sono sicuramente i suoi nonni.

Dal suo profilo Instagram, seguito da più di 40000 follower, si può scoprire molto delle sue passioni: le più grandi sono quelle per i viaggi, gli animali e lo sport. Le piace andare a cavallo ed è attenta alla sua forma fisica che cura facendo jogging ogni giorno.

La nuova tronista ha dichiarato di cercare un uomo che la possa far sentire una principessa, dal carattere deciso e con cui condividere interessi e passioni. E, se con Alessandro Zarino è finita nel peggiore dei modi, ora Maria De Filippi le ha dato un’altra grande opportunità per trovare l’uomo giusto per lei. Vedremo come se la caverà.