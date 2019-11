U&D, la gaffe di Maria De Filippi su Gemma

editato in: da

Tina Cipollari e Gemma Galgani, seppur “nemiche”, sono due delle protagoniste principali di Uomini e Donne. Le loro liti riescono sempre a coinvolgere il pubblico, che si schiera da una parte e dall’altra, e attirando l’attenzione, talvolta, anche più dei classici corteggiatori e tronisti del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Tra le due, che proprio non riescono a trovare un punto d’accordo, Maria De Filippi, spesso divertita, deve intervenire per dividerle e placare gli animi. Tina Cipollari, storica opinionista del programma, accusa la Galgani di non voler trovare veramente l’amore, di avere delle pretese troppo esagerate e di adottare atteggiamenti non consoni alla sua età. Sulla scia di queste accuse, e di innumerevoli scherzi, la vamp ha dato un soprannome alla sua nemica: “la mummia”.

Un soprannome non particolarmente apprezzato dalla dama torinese, che di certo non le manda a dire e a sua volta accusa la Cipollari di non essere corretta nei giudizi e di far scappare tutti i suoi corteggiatori rendendole difficile trovare l’amore. Una battaglia a colpi di giochi, risate e anche qualche lacrima della Galgani. Questa volta, però, la gaffe più grande arriva proprio da Maria De Filippi, sempre rimasta abbastanza imparziale di fronte alle divergenze di Tina e Gemma.

Parlando con la Cipollari, infatti, la padrona di casa si è riferita alla Galgani chiamandola con il soprannome assegnatole dall’opinionista. Gemma, così, anche per la De Filippi, è diventata ‘la mummia’. Accortasi subito dell’errore, la De Filippi ha subito chiesto scusa alla dama. Quest’ultima, però, sembra non essersi particolarmente risentita dello sbaglio della presentatrice.

Gemma, per ora, ha ben altro a cui pensare. Archiviato definitivamente Giorgio Manetti, sta, infatti, tentando di conquistare un cavaliere del parterre maschile: Jean Pierre, che inizialmente era arrivato in trasmissione proprio per corteggiarla, salvo poi ammettere di provare solo una simpatia e, almeno per il momento, niente più.

Per la Galgani, però, sono previste nuove delusioni amorose. A quanto pare, infatti, a Uomini e Donne arriveranno nuove donne intenzionate a corteggiare Jean Pierre. L’uomo, che nei confronti di Gemma dimostra sempre un trasporto limitato, sarà invece interessato alle nuove dame? Deciderà di intraprendere nuove conoscenze o dimostrerà a Gemma l’intenzione di approfondire la loro conoscenza?