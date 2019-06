Giortì: il nuovo programma della De Filippi con Giulia De Lellis e Gemma Galgani

editato in: da

Maria De Filippi è inarrestabile. Conclusa la stagione televisiva, la conduttrice sta già lavorando a Giortì, il nuovo programma che a breve andrà in onda su La5.

Per l’occasione, Maria ha scelto due conduttrici d’eccezione: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne sono, infatti, tra i personaggi più amati dal pubblico dei programmi targati “defilippi”, e non stupisce affatto che la scelta sia ricaduta su di loro. Due donne, due generazioni e due modi di vivere la vita (e il successo) totalmente diversi. Due modelli, in cui un ampio pubblico femminile può riconoscersi alla perfezione. A stupire è la grande assenza di Tina Cipollari, personaggio immancabile nel panorama defilippiano e nemica giurata di Gemma, che sembra essere lasciata in disparte per la nuova produzione.

Se le due conduttrici sono una certezza, ancora non è chiaro di cosa tratterà davvero il nuovo format Giortì. Qualche tempo fa il sito di Witty Tv – società di proprietà di Maria De Filippi – riportava questo annuncio: “Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra, ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare.”

Questa la “trama” del programma, che a breve vedremo in onda su La5, e di cui saranno protagoniste Giulia De Lellis e Gemma Galgani. E già questi nomi basterebbero per garantire il successo di Giortì. Ma Maria De Filippi ha voluto fare le cose in grande, ideando un programma prodotto dalla Fascino, in collaborazione con la Mediamai di Davide Maggio e Mattia Buonocore. Insomma, Temptation Island non sarà il solo programma “defilippiano” della prossima stagione. La Regina del palinsesto di Canale5, ha già preparato una sorpresa per il pubblico che la segue.

Una produzione di qualità, due conduttrici dai nomi noti e la firma di Maria De Filippi. Cos’altro potrebbe servire ad un programma per ottenere successo e affetto del pubblico? Probabilmente nulla. E se le ripetute edizioni di Amici non hanno raggiunto il risultato desiderato, forse la coppia De Lellis e Galgani possono risollevare le sorti delle produzioni ideate dalla De Filippi. Voi che ne dite?