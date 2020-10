Sara Affi Fella si mostra su Instagram dopo il parto: “Non mi sono mai vista così bella”

editato in: da

Bellissima e fiera del suo corpo: Sara Affi Fella è da poco diventata mamma del primogenito Tommaso, nato il 30 settembre dall’amore con il calciatore Francesco Fedato. Una gravidanza che, come aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Spy, all’inizio non è stata facile, tanto da indurla a stare vicino alla famiglia: “È una gravidanza ahimè non facile – aveva svelato -. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”.

E oggi, a poche settimane dal parto, mostra il suo corpo senza temere giudizi, ma anzi lanciando un bel messaggio positivo a tutti i suoi follower: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo… Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un po’ spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.

Ed è veramente bellissima, mentre indossa un completo intimo minimal e mostra senza paura il fisico di una donna dopo aver messo al mondo un bambino: un corpo cambiato, ma comunque perfetto. Una foto che è piaciuta ai suoi tanti fan su Instagram, che l’hanno sommersa di complimenti, così come ha fatto il suo compagno.

Sara Affi Fella aveva esordito sul piccolo schermo come partecipante alla trasmissione Temptation Island e, dopo l’addio al fidanzato Nicola Panico, era stata scelta per il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Ma al termine della show c’era stato uno scandalo, in quanto si scoprì che Sara aveva partecipato al programma nonostante fosse ancora fidanzata con Panico.

Tempi lontani, oggi infatti Sara è in coppia con Francesco Fedato e dal loro amore è arrivato il piccolo Tommaso. In occasione della sua nascita lei stessa aveva scritto un emozionate post su Instagram: “Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento. Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio. Tommaso Fedato 30/09/2020”.

Mamma felice e appagata, che si mostra con orgoglio e senza paura.