Chi è Alberto Tinarelli, il marito di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti

Si chiama Alberto Tinarelli il nuovo amore di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti. Dopo un lungo periodo da single la 50enne ha sposato il compagno. Mamma di Alice, la figlia più piccola di Pavarotti, Nicoletta subito dopo il lockdown aveva confessato al settimanale Chi di essersi perdutamente innamorata di Alberto.

Le nozze della coppia sono state celebrate alla Chiesa dell’Antoniano, a Bologna, alla presenza di 150 invitati, fra cui parenti e amici vip. Nicoletta, in abito color ghiaccio, accompagnata dalla figlia Alice, è apparsa molto emozionata. A festeggiare gli innamorati, che hanno organizzato il ricevimento in una residenza patrizia del XVIII secolo, Nek con la moglie Patrizia Vacondio, Giovanni Caccamo e Lorenzo Licitra, Anna Maria Bernini e la scrittrice Grazia Verasani.

Di lui si sa poco e nulla se non che è riuscito a conquistare il cuore della Mantovani. I due si sono incontrati a casa di un’amica durante una cena e da allora non si sono più lasciati. Una passione travolgente la loro che li avrebbe portati a scegliere di sposarsi subito. “Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra – aveva confessato Nicoletta al settimanale Chi -. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”.

Nelle immagini pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, Alberto si lascia andare a sorrisi e tenerezze con Nicoletta. Alto e abbronzato, con barba e capelli brizzolati, di lui sappiamo solo che è un affascinante manager. 52 anni, lavora come dirigente d’azienda ed è riuscito a stregare la Mantovani, che tredici anni dopo la morte di Pavarotti si è innamorata di nuovo.

Era il 1994 quando iniziarono a circolare alcune indiscrezioni riguardo una relazione fra il tenore e Nicoletta Mantovani, manager nel mondo dello spettacolo classe 1969. Di lì a poco la storia d’amore venne svelata, finendo sulle prime pagine dei tabloid internazionali. Il divorzio di Pavarotti da Adua Veroni, sua prima moglie, e la differenza d’età con la nuova compagna, più giovane di 34 anni, fece molto discutere. Nel 2003 Nicoletta diede alla luce Alice, sopravvissuta al parto gemellare in cui, purtroppo, morì suo fratello Riccardo. Undici mesi dopo la manager sposò Luciano con una cerimonia al teatro Comunale di Modena, di fronte a big della musica come Bono, Zucchero Fornaciari e Ligabue. Tre anni dopo, nel 2007, l’artista si sarebbe spento dopo una battaglia contro un cancro al pancreas.