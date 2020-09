Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinarelli: le nozze romantiche della vedova di Pavarotti

editato in: da

Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, si è sposata. La manager ha giurato amore eterno ad Alberto Tinarelli, suo nuovo compagno. Per gli sposi una cerimonia super romantica e nozze con tanti amici vip e parenti accorsi per festeggiare l’unione. Abito da sposa color ghiaccio e un bouquet di fiori bianchi, Nicoletta è apparsa molto emozionata mentre raggiungeva la Chiesa dell’Antoniano, a Bologna, dove si è svolta la cerimonia.

La vedova di Pavarotti ha giurato amore eterno ad Alberto, 52enne che lavora in una società di servizi finanziari, circondata dalle persone più care. Accanto a lei la figlia Alice, frutto del legame con il grande Luciano, che per l’occasione ha scelto un abito molto elegante, realizzato con lo stesso tessuto di quello della madre. Un momento felice per Nicoletta, che qualche settimana fa aveva annunciato con grande entusiasmo il matrimonio.

La Mantovani e Tinarelli si conoscono da nove mesi, ma il loro legame è già fortissimo, reso ancora più solido dalla convivenza vissuta durante il lockdown. “Alberto è un uomo meraviglioso – aveva raccontato al settimanale Chi, emozionata e innamorata -. Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”.

Dopo il “sì” pronunciato dagli sposi, la festa si è spostata in una residenza patrizia del XVIII secolo che si trova sulle colline bolognesi. Presenti alla cerimonia moltissimi vip, da Nek, accompagnato dalla moglie Patrizia Vacondio, a Giovanni Caccamo e Lorenzo Licitra, sino ad Anna Maria Bernini e la scrittrice Grazia Verasani che avrebbe fatto incontrare i due per la prima volta.

A 13 anni dalla morte di Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani ha ritrovato l’amore, anche se il grande tenore rimarrà per sempre nel suo cuore. “Rimarrà sempre una persona importante della mia vita – aveva confessato a Chi tempo fa – e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”.