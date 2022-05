Cosa fa oggi Nicoletta Mantovani

“Un incontro voluto dal destino, perché io non dovevo essere lì”. Così Nicoletta Mantovani ha descritto il grande amore vissuto con Luciano Pavarotti. Una conoscenza fortuita, come capitano ogni giorno, quando il destino si mette in moto e muove le fila del presente, scrivendo un futuro indimenticabile. Il 5 maggio è andato in onda il docu-reality Grande Amore – Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Un legame che va oltre la morte, ma cosa fa oggi la Mantovani?

Nicoletta Mantovani, cosa fa oggi

La scomparsa di Luciano Pavarotti è stata difficile da affrontare per la Mantovani. Quell’amore, nato fugacemente e improvvisamente, ha conquistato un posto nel suo cuore, in quel “per sempre” che va oltre il corpo e lo spirito. Proprio dopo l’addio a Luciano, Nicoletta ha istituito la Fondazione Luciano Pavarotti, non solo per tenere in vita la sua memoria, ma anche per aiutare i giovani appassionati di canto lirico.

Negli anni ha indubbiamente offerto eventi per ricordare Pavarotti, come quello che si è svolto al Vittoriano di Roma. In qualche modo legata ancora al suo grande amore, Nicoletta si tiene spesso lontana dalle luci dei riflettori e preferisce vivere la sua esistenza in modo riservato, a parte per qualche intervista concessa in televisione, come a dicembre del 2021 a Serena Bortone, e naturalmente per il suo lavoro, dal momento in cui è una produttrice. Ha combattuto anche a lungo con la diagnosi di sclerosi multipla: dopo essersi sottoposta ad alcuni interventi, oggi conduce una vita normalissima.

Nicoletta Mantovani, le nozze con Alberto Tinarelli

Nove mesi sono bastati per andare verso l’altare e sposarsi: la Mantovani oggi è la moglie di Alberto Tinarelli, il cui matrimonio si è celebrato a Bologna. Conosciuti a gennaio del 2020, il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come ha ammesso la stessa Nicoletta (che agli inizi pensava di non averlo colpito particolarmente). In realtà, sono andati a vivere dopo soli due mesi di conoscenza, dopo la notizia del primo lockdown.

“Quando l’abbiamo saputo ci siamo guardati in faccia: che si fa? Si fa che vieni a vivere da me, ho detto io. Così, dopo soli due mesi già vivevamo insieme 24 ore su 24”. Proprio in quel periodo ha iniziato ad apprezzare Alberto, e anche Alice Pavarotti – la figlia che ha avuto con Luciano – lo ha “approvato”. Ed è stata proprio la ragazza a dare il “benestare” alla coppia per convolare a nozze.

L’amore indimenticabile con Pavarotti

Nicoletta aveva poco più di vent’anni quando incontrò il maestro Luciano Pavarotti, che la volle – a ogni costo, dobbiamo dire – far lavorare con lui, nonostante la Mantovani stessa non conoscesse molto il settore della lirica. “Era un mondo per me distantissimo che non ascoltavo e non volevo ascoltare, ma poi capii che per lui era un modo per rivedermi”. Nessuno di loro poteva sospettare quel che sarebbe nato in seguito e che viene ricordato come uno dei più grandi amori di sempre.

“Mi faceva tanti complimenti, mi viziava molto. Diceva che riuscivo a superare le situazioni complesse con il sorriso, mi ha sempre chiesto di mantenere questo approccio nella vita… La mia roccia. Lui è stato un grande maestro di vita, mi ha insegnato ad affrontare le cose nella maniera giusta, con tanta positività, cercando di immaginare ogni giorno come qualcosa di speciale: mi ha insegnato la gioia delle piccole cose”, aveva detto Nicoletta Mantovani a Oggi è un altro giorno. Oggi, Nicoletta è felice con Alberto, la figlia Alice al proprio fianco. Ma non ha mai dimenticato quell’amore – eterno, serbato nel suo cuore.