Pavarotti 90, la scaletta e gli ospiti del concerto all’arena di Verona su Canale 5

IPA "Pavarotti 90", il concerto anniversario

Una voce che ha riempito stadi, teatri e cuori, e che non ha mai smesso di farsi ascoltare. A novant’anni dalla sua nascita, il mondo dello spettacolo celebra Luciano Pavarotti con una serata speciale che trasforma l’Arena di Verona in un palcoscenico-tributo: Pavarotti 90, in onda questa sera, 5 novembre, su Canale 5.

Un evento che riunisce alcune delle voci e dei nomi più vicini al Maestro, tra grandi interpreti della lirica e artisti pop, per raccontare chi è stato, cosa ha lasciato e perché continua a ispirare intere generazioni. A condurre, Michelle Hunziker, in una serata pensata per ricordare e per far rivivere la sua musica nel presente.

“Pavarotti 90”, il concerto tributo al Maestro

Mercoledì 5 novembre Michelle Hunziker apre le porte dell’Arena di Verona per regalare al pubblico una serata dedicata a uno dei nomi più imponenti della lirica italiana: Luciano Pavarotti. L’occasione è doppia: il 90° anniversario della sua nascita e i vent’anni dalla sua scomparsa. Sul palco si alternano ospiti capaci di rappresentarne il percorso artistico in tutta la sua ampiezza.

Mettere insieme voci così diverse significa raccontare Pavarotti nella sua forma più autentica: non solo il gigante dell’opera, ma l’artista che ha portato la lirica fuori dai teatri, l’ha fatta dialogare con il pop, con la televisione e, soprattutto, con le persone.

Aprono il viaggio gli amici di una vita e di una carriera, quelli che con lui hanno condiviso palcoscenici, tournée e un’idea di musica accessibile a tutti: Andrea Bocelli, José Carreras e Plácido Domingo.

Accanto a loro, i protagonisti della lirica contemporanea che confermano quanto il Maestro resti un riferimento tecnico e umano: Angela Gheorghiu, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov, Jonathan Tetelman, Marcelo Álvarez, Giulia Mazzola, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giuseppe Infantino, Mariam Battistelli. Interpreti diversi per stile e generazione, ma uniti dalla stessa eredità vocale che Pavarotti ha trasformato in linguaggio universale.

Non manca la parte pop, quella che racconta il lato più visionario del tenore: il desiderio di abbattere barriere, di far incontrare mondi, di portare l’opera dove l’opera non arrivava. Sul palco salgono Laura Pausini, Ligabue, Luca Carboni, Mahmood, Umberto Tozzi, Giuliano Sangiorgi, Biagio Antonacci, oltre a Il Volo, nati proprio all’incrocio tra lirica e sensibilità pop globale: un ponte dichiarato tra passato e presente.

E ancora: il virtuosismo del violoncellista Hauser, il flauto di Andrea Griminelli, l’eleganza vocale di Lorenzo Licitra e la presenza orchestrale dell’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, che accompagna le performance unendo tradizione e innovazione.

Dove e quando vedere “Pavarotti 90”

L’appuntamento con Pavarotti 90 è fissato per questa sera, mercoledì 5 novembre, in prima serata su Canale 5, con inizio previsto intorno alle 21:20.

Il concerto è stato registrato all’Arena di Verona, ma viene proposto come un vero evento televisivo costruito con una regia, quella di Luigi Antonini, pensata per restituire allo spettatore non solo le esibizioni, ma anche la grandezza della cornice scenica.

Chi preferisce lo streaming può seguirlo in diretta o rivederlo on demand su Mediaset Infinity, disponibile gratuitamente sia da desktop che da app.

